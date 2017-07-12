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Турчинов: нардепы стали соучастниками киберпреступлений

Среда, 12 июля 2017, 13:24

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что украинские парламентарии стали соучастниками киберпреступлений против собственной страны.

Об этом он сказал в своем комментарии, который приводит в среду пресс-служба СНБО.

По его словам, многие предприятия и организаций до сих пор полностью не пришли в себя от масштабной кибератаки 27 июня.

"Противодействие кибервойне, которая является составной гибридной агрессии РФ против нашей страны требует мобилизации как соответствующих государственных структур, так и значительных финансовых и интеллектуальных ресурсов", – отметил Турчинов, добавив, что кибернетическим и информационным угрозам невозможно эффективно противодействовать без законодательного урегулирования многих вопросов в этой сфере.

Секретарь СНБО добавил, что во вторник проект закона "О противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере" даже не был включен в повестку дня.

"Депутаты, которые работают несколько дней в месяц, наверное, очень устали, и со следующей недели идут в многомесячный очередной отпуск. Вчера они даже не удосужились включить в повестку дня закон, который имеет ключевое значение для киберзащиты государства", – сказал он, отметив, что те депутаты "которые не голосовали за защиту собственной страны, прикрывая свои деструктивные действия и бизнес-интересы пустым популизмом и демагогией, являются соучастниками киберагресии против Украины".

По его словам, со следующей недели до середины сентября парламентарии планируют разъехаться на отдых, "оставив страну открытой для новых кибератак и информационных провокаций".

"Кстати, – добавил Турчинов, – у депутатов также нет времени рассмотреть во втором чтении закон 2126 "О принципах обеспечения кибербезопасности", который уже несколько месяцев находится в ВРУ".

По мнению секретаря СНБО, большинство, "которая сформировалось из Оппоблока и популистских фракций парламента" отказалось также поддерживать и закон, который должен был поставить фильтр для получения украинских биометрических загранпаспортов коллаборационистами и агентами российских спецслужб, находящихся на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Как сообщалось, 27 июня стало известно об атаках вируса под названием Petya.A на сети украинских банков и крупных компаний.

Главными целями нового вируса стали Украина и Россия. Но вирус также зафиксирован в Польше, Италии, Великобритании, Литве, Германии, Франции и США.

По факту мощной кибератаки открыто уголовное производство по статье "несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и компьютерных сетей".

Служба безопасности Украины опубликовала информацию о том, как работает вирус и как от него уберечься.

Президент Петр Порошенко заявил, что кибератаку против Украины организовала Российская Федерация.

Украинская правда

Темы: хакерыСНБОВерховная Радазаконодательство
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