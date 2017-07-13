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Манафорта хочуть викликати на слухання до Сенату

Четвер, 13 липня 2017, 05:33

Голова Юридичного комітету Сенату США Чак Грасслі заявив в середу, що планує викликати екс-керівника президентської кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта для надання свідчень.

Про це повідомляє The Hill.

"Сенатор Чак Грасслі повідомив журналістам, що він викличе Манафорта в разі необхідності, щоб запитати його про дотримання Закону про реєстрацію іноземного агента (FARA)", - йдеться в повідомленні.

Минулого місяця Манафорт, скориставшись законодавством FARA, зареєструвався як іноземний агент в зв'язку зі своєю роботою політичного консультанта "Партії регіонів" з 2012 по 2014 роки.

Крім того Грасслі заявив, що хоче розпитати Манафорта про зустріч Дональда Трампа-молодшого з російським адвокатом Наталією Весельницькою в 2016 році, на якій він також був присутній.

Раніше The New York Times повідомила, що Дональд Трамп-молодший мав зустріч з російським адвокатом, який має зв'язки з Кремлем. На ній також були присутні зять Дональда Трампа Джаред Кушнер та Пол Манафорт, який в той час очолював президентську кампанію кандидата-республіканця.

Пізніше син президента США заявив, що погодився зустрітися з російським адвокатом Весельницькою, тому що вона обіцяла передати компромат на Гіларі Клінтон, однак, за його словами, ніякої важливої ​​інформації вона не надала і перевела розмову на питання усиновлення російських дітей і "акту Магнітського".

"Українська правда" у Threads

Теми: Пол МанафортСША
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