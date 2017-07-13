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Манафорта хотят вызвать на слушания в Сенат

Четверг, 13 июля 2017, 05:33

Председатель Юридического комитета Сената США Чак Грассли заявил в среду, что планирует вызвать экс-руководителя президентской кампании Дональда Трампа Пола Манафорта для дачи показаний.

Об этом сообщает The Hill.

"Сенатор Чак Грассли сообщил журналистам, что он вызовет Манафорта в случае необходимости, чтобы спросить его о соблюдении Закона о регистрации иностранного агента (FARA)", - говорится в сообщении.

В прошлом месяце Манафорт, воспользовавшись законодательством FARA, зарегистрировался в качестве иностранного агента в связи со своей работой политического консультанта "Партии регионов" с 2012 по 2014 года.

Кроме того Грассли заявил, что хочет расспросить Манафорта о встрече Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой в 2016 году, на которой он также присутствовал.

Ранее The New York Times сообщила, что Дональд Трамп-младший встретился с российским адвокатом, который имеет связи с Кремлем. На встрече также присутствовали зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и Пол Манафорт, в то время возглавлял президентскую кампанию кандидата-республиканца.

Позже сын президента США заявил, что согласился встретиться с российским адвокатом Весельницкой, потому что она обещала передать компромат на Хиллари Клинтон, однако, по его словам, никакой важной информации она не предоставила и перевела разговор на вопрос усыновления российских детей и "акта Магнитского".

Темы: Пол МанафортСША
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