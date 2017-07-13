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Активисты требуют от Рады полное финансирование общественного вещания

Четверг, 13 июля 2017, 10:56

Активисты группы "Реанимационный пакет реформ" возмущены неприятием правки бюджетного комитета Верховной Рады, что уменьшает финансирование общественного вещания более чем на 300 млн гривен.

Об этом они сообщили на своем сайте.

"Эксперты группы Реанимационного Пакета Реформ по вопросам медиа-реформы выражают свое возмущение очередной попыткой лишить общественное вещание принадлежащего ему финансирование, а именно неучитыванием поправки о финансировании общественного вещания бюджетным комитетом ВРУ в изменениях в государственный бюджет 2017 год", - говорится в сообщении.

Активисты отмечают, что для общественного вещания основополагающими принципами являются независимость системы управления, высокое качество и независимость редакционной политики, подотчетность обществу, а также надлежащий уровень финансирования для соблюдения этих принципов.

"Действующий закон об общественном вещании предусматривает минимальную гарантию ежегодного финансирования Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) на уровне 0,2% от расходов общего фонда госбюджета за предыдущий год. Это означает, что НОТУ в 2017 году должна была получить 1,28 млрд грн. (около 47 млн. евро). Впрочем, государственный бюджет на 2017 год предусматривает, что НОТУ получит только 970 млн. грн., что создает в самом начале реорганизации дефицит более чем 300 млн. грн ", - констатируют активисты.

Также РПР отмечает, что надлежащее финансирование нужно общественной для решения проблем, накопленных за прошлые годы. В частности - долги, устаревшее оборудование, раздутый штат сотрудников и низкокачественный телерадиопродукт.

"Мы призываем Верховную Раду Украины отнестись ответственно к созданию одного из важнейших институтов демократии в Украине и обеспечить в государственном бюджете на 2017 надлежащее финансирование для проведения оптимизации, модернизации и выполнения функций общественного вещания - качественного информирования, обеспечение образовательных, просветительских, детских и общественно политических программ", - призывает группа.

Как известно, 13 июля в Верховной Раде должны рассмотреть законопроект о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год".

12 июля сайт "Общественное вещание" со ссылкой на собственные источники сообщил, что из проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" исчезла поправка о финансовой поддержке Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которую 11 июля поддержал комитет ВР по вопросам бюджета.

Темы: телевидениеВерховная Рада
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