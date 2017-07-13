У Раді під крики розглядають закон про КСУ

У сесійні залі Верховної Ради тривають суперечки: низка депутатів заблокувала трибуну парламенту, вимагаючи зняття недоторканності.

Перший віце-спікер Ірина Геращенко намагається вести засідання попри вигуки у мегафон.

В таких умовах народні депутати розглядають у другому читанні законопроект про Конституційний суд.

Геращенко попросила депутатів із фракції "Самопоміч" та представників депутатського об'єднання "Єврооптимісти" не блокувати роботу парламенту.

"Зараз ми бачимо тих, хто шанує парламент і тих, хто його не шанує", – сказала перший віце-спікер, обізвавши блокувальників "парламентськими фріками".

микита лисенко

микита лисенко

У фракції "Самопоміч" висловили думку, що більшість намагається проштовхнути законопроект, "вигідний президенту й олігархічній системі".

Зокрема віце-спікер Оксана Сироїд заявила про те, що не буде наполягати на підтримці своїх поправок у таких умовах.

"Дійсно працювала робоча група, яка була утворена для підготовки цього законопроекту до другого читання. Були домовленості про те, як покращити процедуру конкурсу, як покращити роботу Конституційного суду. Були добрі наміри, але в останню ніч всі ці поправки були відхилені... Мабуть, метою цього процесу є не покращити роботу КСУ, а зробити його більш залежним і ручним", – заявила Сироїд.

Як повідомлялося, 13 липня під парламентом зібралися активісти, які заблокували підходи до Ради, і вимагають прийняти закон про зняття недоторканності з усіх народних депутатів.

Валентина Романенко, УП