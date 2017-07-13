Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Раді під крики розглядають закон про КСУ

Четвер, 13 липня 2017, 11:55

У сесійні залі Верховної Ради тривають суперечки: низка депутатів заблокувала трибуну парламенту, вимагаючи зняття недоторканності.

Перший віце-спікер Ірина Геращенко намагається вести засідання попри вигуки у мегафон.

В таких умовах народні депутати розглядають у другому читанні законопроект про Конституційний суд.

Геращенко попросила депутатів із фракції "Самопоміч" та представників депутатського об'єднання "Єврооптимісти" не блокувати роботу парламенту.

"Зараз ми бачимо тих, хто шанує парламент і тих, хто його не шанує", – сказала перший віце-спікер, обізвавши блокувальників "парламентськими фріками".

 
микита лисенко
 
микита лисенко

У фракції "Самопоміч" висловили думку, що більшість намагається проштовхнути законопроект, "вигідний президенту й олігархічній системі".

Зокрема віце-спікер Оксана Сироїд заявила про те, що не буде наполягати на підтримці своїх поправок у таких умовах.

"Дійсно працювала робоча група, яка була утворена для підготовки цього законопроекту до другого читання. Були домовленості про те, як покращити процедуру конкурсу, як покращити роботу Конституційного суду. Були добрі наміри, але в останню ніч всі ці поправки були відхилені... Мабуть, метою цього процесу є не покращити роботу КСУ, а зробити його більш залежним і ручним", – заявила Сироїд.

Як повідомлялося, 13 липня під парламентом зібралися активісти, які заблокували підходи до Ради, і вимагають прийняти закон про зняття недоторканності з усіх народних депутатів.

Валентина Романенко, УП

Теми: Верховна Радазаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Верховна Рада
У Раді пропонують відновити фінансове звітування партій
Комітет Ради рекомендує Комісії зі стандартів мови звільнитися "через дискредитацію держави"
Нардепка Плачкова склала мандат: у Раді новий "рекорд"
Останні новини
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
Усі новини...
Реклама: