В Раде под крики рассматривают закон о КСУ

В сессионном зале Верховной Рады продолжаются споры: ряд депутатов заблокировали трибуну парламента, требуя снятия неприкосновенности.



Первый вице-спикер Ирина Геращенко пытается вести заседание несмотря на возгласы в мегафон.



В таких условиях народные депутаты рассматривают во втором чтении законопроект о Конституционном суде.

Геращенко попросила депутатов из фракции "Самопомич" и представителей депутатского объединения "Еврооптимисты" не блокировать работу парламента.



"Сейчас мы видим тех, кто уважает парламент и тех, кто его не уважает", - сказала первый вице-спикер, обозвав блокировщиков "парламентскими фриками".

никита Лысенко

никита Лысенко

Во фракции "Самопомич" высказали мнение, что большинство пытается протолкнуть законопроект, "выгодный президенту и олигархической системе".



В частности вице-спикер Оксана Сыроид заявила о том, что не будет настаивать на поддержке своих поправок в таких условиях.



"Действительно работала рабочая группа, которая была образована для подготовки этого законопроекта ко второму чтению. Были договоренности о том, как улучшить процедуру конкурса, как улучшить работу Конституционного суда. Были хорошие намерения, но в последнюю ночь все эти поправки были отклонены... Пожалуй, целью этого процесса является не улучшить работу КСУ, а сделать его более зависимым и ручным ", - заявила Сыроид.

Как сообщалось, 13 июля под парламентом собрались активисты, которые заблокировали подходы к Раде, и требуют принять закон о снятии неприкосновенности со всех народных депутатов.



Валентина Романенко, УП