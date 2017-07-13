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В Раде под крики рассматривают закон о КСУ

Четверг, 13 июля 2017, 11:55

В сессионном зале Верховной Рады продолжаются споры: ряд депутатов заблокировали трибуну парламента, требуя снятия неприкосновенности.

Первый вице-спикер Ирина Геращенко пытается вести заседание несмотря на возгласы в мегафон.

В таких условиях народные депутаты рассматривают во втором чтении законопроект о Конституционном суде.

Геращенко попросила депутатов из фракции "Самопомич" и представителей депутатского объединения "Еврооптимисты" не блокировать работу парламента.

"Сейчас мы видим тех, кто уважает парламент и тех, кто его не уважает", - сказала первый вице-спикер, обозвав блокировщиков "парламентскими фриками".

 
никита Лысенко
 
никита Лысенко

Во фракции "Самопомич" высказали мнение, что большинство пытается протолкнуть законопроект, "выгодный президенту и олигархической системе".

В частности вице-спикер Оксана Сыроид заявила о том, что не будет настаивать на поддержке своих поправок в таких условиях.

"Действительно работала рабочая группа, которая была образована для подготовки этого законопроекта ко второму чтению. Были договоренности о том, как улучшить процедуру конкурса, как улучшить работу Конституционного суда. Были хорошие намерения, но в последнюю ночь все эти поправки были отклонены... Пожалуй, целью этого процесса является не улучшить работу КСУ, а сделать его более зависимым и ручным ", - заявила Сыроид.

Как сообщалось, 13 июля под парламентом собрались активисты, которые заблокировали подходы к Раде, и требуют принять закон о снятии неприкосновенности со всех народных депутатов.

Валентина Романенко, УП

Темы: Верховная Радазаконодательство
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