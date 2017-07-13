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Порошенко: Шлях до ЄС – директива, а плату за роумінг слід скасувати

Четвер, 13 липня 2017, 12:15

Економіка України має інтегруватися в європейську, заявив президент Петро Порошенко.

"Формула імплементації Угоди про асоціацію, наш шлях до Євросоюзу, є директивою для української влади і українського суспільства", – сказав він на саміті Україна – ЄС у четвер у Києві.

"Наше стратегічне завдання – утвердження України як успішної європейської держави з міцними державними інститутами і конкурентною економікою, інтегрованою в європейську", – заявив президент, передає "Інтерфакс-Україна".

На думку Порошенка, "жодна нація не платила такої високої ціни за зближення з Євросоюзом".

Він наголосив, що всі реформи в Україні нині ґрунтуються на європейських підходах.

Порошенко також вважає за необхідне скасувати плату за роумінг, "щоб в Україну прийшли великі інвестиції і нові технології, щоб забезпечити ривок у людських контактах за рахунок, зокрема, наприклад, скасування тарифів на роумінг міжнародного зв'язку".

Теми: євроінтеграціяЄСасоціаціяПорошенко
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