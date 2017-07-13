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Порошенко: Путь в ЕС – директива, а плату за роуминг следует отменить

Четверг, 13 июля 2017, 12:15

Экономика Украины должна интегрироваться в европейскую, заявил президент Петр Порошенко.

"Формула имплементации Соглашения об ассоциации, наш путь в Евросоюз – становится директивой для украинской власти и украинского общества", – сказал он на саммите Украина – ЕС в четверг в Киеве.

"Наша стратегическая задача – утверждение Украины как успешного европейского государства с крепкими государственными институтами и конкурентной экономикой, интегрированной в европейскую", – заявил президент, передает "Интерфакс-Украина".

По мнению Порошенко, "ни одна нация не платила столь высокой цены за сближение с Евросоюзом".

Он отметил, что все реформы в Украине сейчас основываются на европейских подходах.

Порошенко также считает необходимым отменить плату за роуминг, "чтобы в Украину пришли большие инвестиции и новые технологии, чтобы обеспечить рывок в человеческих контактах за счет, в том числе, например, отмены тарифов на роуминг международной связи".

Темы: евроинтеграцияЕСассоциацияПорошенко
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