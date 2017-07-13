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Гроза не злякала блокувальників Ради

Четвер, 13 липня 2017, 15:10

Активісти продовжують блокувати виїзди та підходи до Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" у четвер.

Частина активістів ховається від грози по наметах та на сцені, натомість інша частина – вдягла дощовики та продовжує блокування парламенту.

 
 

Як повідомлялося, 13 липня під парламентом зібралися активісти, які заблокували підходи до Ради, і вимагають зняття недоторканності з народних депутатів.

Постраждав народний депутат від БПП Олег Барна, якого активісти закидали яйцями.

Поліція перекривала вулицю Грушевського.

Низка депутатів зокрема члени фракції "Самопоміч" та об'єднання "Єврооптимісти" блокували в свою чергу парламентську трибуну теж вимагаючи зняття недоторканності.

13 липня на вечірньому засіданні мають розглянути подання на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна, якого звинувачують у земельних махінаціях.

Сам Добкін прийшов на четвергове засідання Ради з "тривожним чемоданчиком".

Роман Кравець, УП

Теми: Верховна Радаакції
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