Гроза не злякала блокувальників Ради

Активісти продовжують блокувати виїзди та підходи до Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" у четвер.

Частина активістів ховається від грози по наметах та на сцені, натомість інша частина – вдягла дощовики та продовжує блокування парламенту.

Як повідомлялося, 13 липня під парламентом зібралися активісти, які заблокували підходи до Ради, і вимагають зняття недоторканності з народних депутатів.

Постраждав народний депутат від БПП Олег Барна, якого активісти закидали яйцями.

Поліція перекривала вулицю Грушевського.

Низка депутатів зокрема члени фракції "Самопоміч" та об'єднання "Єврооптимісти" блокували в свою чергу парламентську трибуну теж вимагаючи зняття недоторканності.

13 липня на вечірньому засіданні мають розглянути подання на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна, якого звинувачують у земельних махінаціях.

Сам Добкін прийшов на четвергове засідання Ради з "тривожним чемоданчиком".

Роман Кравець, УП