Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гроза не испугала пикетчиков Рады

Четверг, 13 июля 2017, 15:10

Активисты продолжают блокировать выезды и подходы к Верховной Раде.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" в четверг.

Часть активистов прячется от грозы в палатках и на сцене, другая часть - надела дождевики и продолжает блокирование парламента.

 
 

Как сообщалось, 13 июля во парламентом собрались активисты, которые заблокировали подходы к Раде, и требуют снятия неприкосновенности с народных депутатов.

Пострадал народный депутат от БПП Олег Барна, которого активисты забросали яйцами.

Полиция перекрывала улицу Грушевского.

Ряд депутатов частности члены фракции "Самопомич" и объединения "Еврооптимисты" блокировали в свою очередь парламентскую трибуну тоже требуя снятия неприкосновенности.

13 июля на вечернем заседании должны рассмотреть представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа "Оппозиционного блока" Михаила Добкина, которого обвиняют в земельных махинациях.

Сам Добкин пришел на четверговое заседание Рады с "тревожным чемоданчиком".

Роман Кравец, УП

Темы: Верховная Радаакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Верховная Рада
Заявление Ткаченко на увольнение уже в Раде, рассмотрят на ближайшем заседании
Из-за запрета ОПЗЖ ее представитель не может зайти в Верховную Раду – ЦИК
В Раде предлагают восстановить финансовую отчетность партий
Последние новости
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
16:13
Артсистемы как в НАТО, более дешевые FPV и самодельная ПВО: Камышин рассказал о производстве в Украине 
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
Все новости...
Реклама: