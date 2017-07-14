Гройсман хочет, чтобы Рада начала осень с реформ образования и медицины

Премьер-министр Владимир Гройсман ожидает принятия медицинской и образовательной реформы уже осенью.



"Мы осенью будем просить вас, коллеги, начать свою работу с рассмотрения трех реформ: образование, здравоохранение и пенсионная реформа", – заявил он на часе правительства в Верховной Раде.



"К тому времени будут подготовлены ко второму чтению все эти законы. Некоторые уже подготовлены. И (они) будут нуждаться в нашей с вами поддержке для того, чтобы менять страну", – добавил Гройсман.



Премьер отметил, что пенсионная реформа уже принята за основу.



Гройсман отметил, что в повестке дня Верховной Рады на 13 июля стояла "очень важная реформа медицины, реформа образования".



"Это реформы, которые призваны изменить качество жизни украинских граждан. Люди должны получить качественное образование, качественную систему здравоохранения, качественное пенсионное обеспечение – это все может быть принято и будет принято, я верю, в стенах парламента", – заявил он.



После заключительного слова Гройсмана члены Кабинета министров покинули сессионный зал парламента.



Как известно, общественность ожидала, что до каникул Верховная Рада примет образовательную реформу и медицинскую реформу, но парламент так и не взялся за них на этой неделе – и не стал продолжать текущую сессию.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что глава парламентского комитета здравоохранения Ольга Богомолец не подписала позитивное заключение комитета по законопроекту, который запустил бы медреформу. Потом выяснилось, что Богомолец стало плохо.

Впоследствии первый заместитель главы комитета по вопросам здравоохранения Оксана Корчинская подписала заключение комитета по изменению финансирования системы здравоохранения (законопроект №6327).

7-я сессия Верховной Рады 8 созыва должна начаться 5 сентября, при этом 6 сентября (среда) депутаты будут работать во фракциях и группах.



Алена Рощенко, УП