Рейтинг найбільш неголосуючих в Раді очолили 3 нардепи "Опоблоку"

Троє народних депутатів жодного разу не проголосували упродовж 6 сесії.

Про це повідомляє Комітет виборців України на своїй сторінці у Facebook.

Організація склала рейтинг "ТОП-10 народних депутатів, які саботують голосування у Верховній Раді".

Серед них члени "Опозиційного блоку" Євген Бакулін (0 голосувань із 2081), Вадим Рабінович (9 голосувань), Сергій Льовочкін (12), член НФ Денис Дзензерський (7), позафракційні Костянтин Жеваго (10), Дмитро Ярош (15), Євген Мураєв (18), Едуард Матвійчук (33), член БПП Віталій Чепинога (13) та представник "Волі Народу" Вячеслав Богуслаєв (10).

Вказується, що серед політиків, які взяли участь в найбільшій кількості голосувань члени БПП Володимир Арешонков (1962 голосування), Сергій Мельник (1963), Микола Фролов (2018), Григорій Шверк (2037), Іван Спориш (2071), Віктор Пинзеник (2075), представник "Самопомочі" Роман Семенуха (1983) і члени "Народного Фронту" Микола Величкович (2032), Ігор Васюник (2038) та Михайло Бондар (2072).

Упродовж 6 сесії ВРУ (станом на 12 липня) відбулося 2081 голосування.

Українська правда