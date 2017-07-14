Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рейтинг найбільш неголосуючих в Раді очолили 3 нардепи "Опоблоку"

П'ятниця, 14 липня 2017, 12:50

Троє народних депутатів жодного разу не проголосували упродовж 6 сесії.

Про це повідомляє Комітет виборців України на своїй сторінці у Facebook.

Організація склала рейтинг "ТОП-10 народних депутатів, які саботують голосування у Верховній Раді".

Серед них члени "Опозиційного блоку" Євген Бакулін (0 голосувань із 2081), Вадим Рабінович (9 голосувань), Сергій Льовочкін (12), член НФ Денис Дзензерський (7), позафракційні Костянтин Жеваго (10), Дмитро Ярош (15), Євген Мураєв (18), Едуард Матвійчук (33), член БПП Віталій Чепинога (13) та представник "Волі Народу" Вячеслав Богуслаєв (10).

 

Вказується, що серед політиків, які взяли участь в найбільшій кількості голосувань члени БПП Володимир Арешонков (1962 голосування), Сергій Мельник (1963), Микола Фролов (2018), Григорій Шверк (2037), Іван Спориш (2071), Віктор Пинзеник (2075), представник "Самопомочі" Роман Семенуха (1983) і члени "Народного Фронту" Микола Величкович (2032), Ігор Васюник (2038) та Михайло Бондар (2072).

Упродовж 6 сесії ВРУ (станом на 12 липня) відбулося 2081 голосування.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Опозиційний блокрейтингВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Опозиційний блок
САП оскаржила виправдальний вирок екснардепу у справі про незаконну компенсацію за житло
Суд виправдав екснардепа від Опоблоку, йому повернуть заставу
Як стати гауляйтером. Історії колаборантів Запоріжжя від "опоблоківця" Балицького до ноунейма Сауленка
Останні новини
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
Усі новини...
Реклама: