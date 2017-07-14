Мін'юст "стереже" майно Клименка. Матіос анонсував "знакові прізвища"

До справи, в якій 14 липня проводять понад 150 обшуків, причетні дві компанії з управління активами і відомі особи.

Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос і додав, що через їхні схеми Україна зазнала збитків на 12 мільярдів доларів.

"Нам доведеться досить довго разом із департаментами кіберполіції і департаментом економіки Нацполіції робити огляди цього всього (вилученого) – але ми переконані, що там будуть дуже знакові прізвища, транші і механізми", – заявив він.

"Ми знайшли унікальний європейський інструмент – компанію з управління активами. Ми довго не могли зрозуміти, як можна було вкрасти гроші – і потім якось легалізувати, щоб у мого колеги Горбатюка 2 роки не було запитань. Так от, компанія з управління активами зробила схему – майже легальну, практично виглядає досконалою – коли мільярд грошей у найактивніший період Революції гідності був заведений у країну і працював до сьогоднішнього дня!", – сказав Матіос.

Він не став називати "прізвища концесіонерів чи тих, хто скористався послугами цих двох компаній із управління активами, просто від "сім’ї екс-президента", закінчуючи чинними правоохоронцями".

"Коли діючі правоохоронці – не буду називати нікого поки що – отримують при курсі 8 гривень за долар по 6-7 мільйонів гривень дивідендів у певні періоди часу, то це точно викликає запитання", – сказав головний військовий прокурор.

"Це була унікальна швидка, але недоторканна схема легалізація коштів. У кожного українця за тільки встановленими нами збитками було вкрадено 300 доларів. Це ніби незначна сума – але перемножте на більше як 40 мільйонів живих українців – це просто жах. 12 мільярдів доларів – це підтверджені нами збитки", – заявив Матіос.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков завив: "Міністерство юстиції проводить низку заходів за вказівкою слідства і за рішенням суду з блокування цього майна, щоб "ловкіє рєбята" не встигли все це дискредитоване майно переписати на підставних осіб".

Головний військовий прокурор сподівається на блокування бізнесу Клименка, арешт його майна і повернення в дохід держави.

"(Збитки) 12 мільярдів доларів – це ми перерахували кількість гривень. 96 мільярдів гривень (по курсу 8) було відмито – це нами встановлено доказами. Сума більша, але ми ще працюємо, надзвичайно великий обсяг роботи на території всієї держави", – сказав Матіос.

"Ці гроші через 8 податкових майданчиків основних були фактично викрадені і виведені з держбюджету у вигляді податків, які не надійшли для бюджету, і виведені в офшорні юрисдикції і легалізовані шляхом купівлі нерухомості, статків, офісів, земель і бізнесу в Україні. Оцей бізнес сьогодні ми прикрили", – заявив він.

Відповідаючи на запитання, Матіос уточнив, що треба ще з’ясувати, за що правоохоронці під час Майдану отримували кошти від компанії Клименка: "Поясни мені, дорогий полковнику чи генерале, – я спеціально так кажу, – як же ти умудрився отримати від компанії з управління активами Клименка у той період отримати такі гроші, за які такі коврижки?".

Раніше стало відомо, що Головна військова прокуратура разом із Національною поліцією у п'ятницю проводить комплекс обшуків у приміщеннях, які належать екс-міністру з доходів і зборів Олександру Клименку, зокрема у компанії "Юнісон" і в газеті "Вєсті".

У прокуратури було два провадження щодо Клименка: про зловживання владою та службовим становищем і про створення злочинної організації, привласнення та розтрату майна, фіктивне підприємництво й службову підробку.

1 березня 2017 року Голосіївський райсуд Києва дозволив заочне розслідування стосовно Олександра Клименка.

14 червня 2017 року українське слідство заочно повідомило Клименку про підозру в заподіянні збитків України на суму 96 мільярдів гривень (12 мільярдів доларів за курсом 8 гривень за 1 долар).

Олена Рощенко, УП, доповнено

