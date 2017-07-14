Добкін знайшов закордонних адвокатів і друзів з грошима

Народний депутат України з фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін знайшов собі іноземних адвокатів.

Про це він розповів журналістам перед відвідуванням Генпрокуратури в Києві у п'ятницю.

"Я вчора уже розмовляв з двома іноземними адвокатами. Два з двох погодилися взятися за цю справу. Це адвокати європейські. Ми ще постараємося взяти адвокатів із США, оскільки нам потрібна американська преса. Там не знають, що відбувається в Україні", - сказав він.

"Вони знають по заявах президента, наших дипломатів, але вони не знають, що відбувається насправді", - додав Добкін.

Він також заявив, що заручився підтримкою багатьох закордонних друзів.

"Вони готові, в тому числі і своїм коштом, допомагати мені. Не особисто мені, а тим громадським активістам, які будуть доносити людям правду, розповідати. Я готовий до всього, от я прийшов із сумкою. Я готовий звідси поїхати ІТТ, звідти до СІЗО, я цього не боюся", - заявив Добкін.

Як відомо, він також розповів, що приніс у ГПУ свої закордонні паспорти.

13 липня парламент дав згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт нардепа від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

В діях нардепа вбачають ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок м. Харкова нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Олександр Шумілін, УП