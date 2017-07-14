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Добкин нашел иностранных адвокатов и друзей с деньгами

Пятница, 14 июля 2017, 14:32

Народный депутат Украины из фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин нашел себе иностранных адвокатов.

Об этом он рассказал журналистам перед посещением Генпрокуратуры в Киеве в пятницу.

"Я вчера уже разговаривал с двумя иностранными адвокатами. Два из двух согласились взяться за это дело. Это адвокаты европейские. Мы еще постараемся взять адвокатов из США, так как нам нужна американская пресса. Там не знают, что происходит в Украине", - сказал он.

"Они знают по заявлениям президента, наших дипломатов, но они не знают, что происходит на самом деле", - добавил Добкин.

Он также заявил, что заручился поддержкой многих зарубежных друзей.

"Они готовы, в том числе и за свой счет, помогать мне. Не лично мне, а тем общественным активистам, которые будут доносить людям правду, рассказывать. Я готов ко всему, вот я пришел с сумкой. Я готов отсюда уехать ИВС, оттуда в СИЗО, я этого не боюсь", - заявил Добкин.

Как известно, он также рассказал, что принес в ГПУ свои загранпаспорта.

13 июля парламент дал согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

В действиях нардепа видят признаки умышленной заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков г.. Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Александр Шумилин, УП

Темы: ДобкинВерховная Рада
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