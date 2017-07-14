ІМІ зафіксував 132 порушення свободи слова в 2017 році

Інститут масової інформації зафіксував 122 порушення свободи слова на підконтрольній території України за першу половину 2017 року.

Про це свідчать результати моніторингу Інституту масової інформації, оприлюднені 14 липня у Facebook.

"За перше півріччя 2017 року експерти Інституту масової інформації зафіксували загалом в Україні 122 випадки порушень свободи слова, порівняно до 129 випадків за аналогічний період 2016 року", - зазначає ІМІ.

Водночас, якщо рахувати порушення і на непідконтрольних територіях Донбасу та Криму, то їхня кількість цього року становитиме 132. Зокрема організація відзначає випадок викрадення бойовиками ОРДО українського блогера Станіслава Васіна (Асєєва).

"Окремо зазначаємо, що на окупованих територіях практично не лишилося журналістів і медіа як таких, всі незалежні ЗМІ там були винищені ще у 2014 році. Тому кількість порушень на цих територіях слід розглядати тільки в контексті того, що на окупованих територіях свобода слова відсутня в принципі", - пояснила "Українській правді" порівняно малу кількість порушень на окупованих територіях виконавчий директор ІМІ Оксана Романюк.

Найбільше порушень виявили у категорії "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів" - 42 випадки (проти 46 за цей же період у 2016 році). У категорії "обмеження доступу до публічної інформації" було 17 порушень (9 випадків за той же час у 2016 році). На третьому місці за кількістю опинились погрози журналістам - 14 випадків проти 24 за аналогічний період минулого року.

Водночас ІМІ зазначає про зменшення фізичної агресії проти журналістів - 9 нападів, порівняно з 23 за цей же час у 2016 році.

З іншого боку, негативною тенденцією стало збільшення кількості випадків пошкодження майна журналістів - 9 випадків проти лише 1 за весь минулий рік.

Моніторинг ІМІ також показав, що у першій половині цього року порушення свободи слова сталися у 20 областях України. Найбільше порушень зафіксували у Київській області - 30 випадків. У Полтавській області сталося 12 порушень, а в Одеській та Миколаївській - по 9 порушень.

Основними агресорами і порушниками прав журналістів стали: приватні особи – 67 випадків, місцева влада – 18 випадків, правоохоронці та силовики – 9 випадків, судова влада – 5 випадків.

Як повідомлялося, Інститут масової інформації за п’ять місяців 2017 року зафіксував 102 порушення свободи слова. За цей же період у 2016 році таких порушень було 108.

Українська правда