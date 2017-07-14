ИМИ зафиксировал 132 нарушения свободы слова в 2017 году

Институт массовой информации зафиксировал 122 нарушения свободы слова на подконтрольной территории Украины за первую половину 2017 года.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Института массовой информации, обнародованные 14 июля в Facebook.

"За первое полугодие 2017 эксперты Института массовой информации зафиксировали всего в Украине 122 случая нарушений свободы слова, по сравнению с 129 случаев за аналогичный период 2016 года", – отмечает ИМИ.

В то же время, если считать нарушения и на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма, то их количество в этом году составит 132 частности организация отмечает случай похищения боевиками ОРДО украинского блогера Станислава Васина (Асеева).

"Отдельно отмечаем, что на оккупированных территориях практически не осталось журналистов и медиа как таковых, все независимые СМИ там были уничтожены еще в 2014 году. Поэтому количество нарушений на этих территориях следует рассматривать только в контексте того, что на оккупированных территориях свобода слова отсутствует в принципе", - пояснила "Украинской правде" сравнительно малое количество нарушений на оккупированных территориях исполнительный директор ИМИ Оксана Романюк.

Больше всего нарушений обнаружили в категории "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" – 42 случая (против 46 за этот же период в 2016 году).

В категории "ограничение доступа к публичной информации" было 17 нарушений (9 случаев за то же время в 2016 году). На третьем месте по количеству оказались угрозы журналистам – 14 случаев против 24 за аналогичный период прошлого года.

В то же время ИМИ отмечает уменьшение физической агрессии против журналистов - 9 нападений, по сравнению с 23 за это же время в 2016 году.

С другой стороны, негативной тенденцией стало увеличение количества случаев повреждения имущества журналистов – 9 случаев против только 1 за весь прошлый год.

Мониторинг ИМИ также показал, что в первой половине этого года нарушения свободы слова произошли в 20 областях Украины. Больше всего нарушений зафиксировали в Киевской области - 30 случаев. В Полтавской области произошло 12 нарушений, а в Одесской и Николаевской - по 9 нарушений.

Основными агрессорами и нарушителями прав журналистов стали: частные лица - 67 случаев, местные власти - 18 случаев, правоохранители и силовики - 9 случаев, судебная власть - 5 случаев.

Как сообщалось, Институт массовой информации за пять месяцев 2017 года зафиксировал 102 нарушения свободы слова. За этот же период в 2016 году таких нарушений было 108.

Украинская правда