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Суд дозволив ГПУ почати заочне розслідування по Азарову

П'ятниця, 14 липня 2017, 17:44

Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі почати спеціальне розслідування щодо колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова.

Про це йдеться в рішенні судді Христини Гладун, передають в п'ятницю "Українські новини".

Зазначено, що Азаров підозрюється по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Зокрема, 12 жовтня 2010 року Азаров, перебуваючи на посаді голови уряду, підписав розпорядження Кабінету міністрів "Про погодження умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ" Укртелеком ".

У зв'язку з цим Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації було виділено 220 мільйонів гривень, що сприяло необгрунтованим витратам державного бюджету на створення телекомунікаційної мережі спеціального призначення.

Як відомо, Генеральна прокуратура направила до суду клопотання про дозвіл на заочну форму розслідування проти екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова й екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького 22 травня 2017 року.

Теми: АзаровГенпрокуратурасуд
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