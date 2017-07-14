Черновецкий о подозрении: Луценко мне мстит

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий считает, что выдвижение ему подозрения является местью генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом он написал на своем Facebook.

"Луценко (...) мстит мне за то, что на заседании СНБО в 2008 году я в присутствиии всего Кабинета министров и президента заявил, что он вымогает землю у мэров городов Украины и затем за взятки отдает ее бизнесменам. Луценко нечего было ответить, поэтому, когда президент вышел из зала заседания, он неожиданно подбежал ко мне и несколько раз ударил", - заявил Черновецкий.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура сообщила бывшему мэру Киева о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.

"В истории уголовного права еще не было случая, чтобы за подписание решения коллегиального органа в "интересах неустановленных лиц", мэра привлекали к суду. Это новелла, и тот следователь, кто подписал такое постановление — обязательно вместе с Луценко попадет за это в тюрьму!", - добавил бывший столичный мэр.

Он отметил, что ко времени подписания решения, о котором говорится в подозрении, мэрией "уже фактически руководил Попов, а заседание вела Герега".

"Она практически и была тогда мэром, а проверять Герегу, от которой поступило тогда это решение, у меня даже не было полномочий. А кто ей с Поповым давал эти указания и давал ли вообще — мне ничего не известно!", - заявил Черновецкий.

Украинская правда