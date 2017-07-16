Австралія закликала РФ до співпраці у покаранні причетних до катастрофи MH17

Австралія закликала Росію співпрацювати у питанні судового переслідування осіб, причетних до катастрофи МН17.

Про це 16 липня заявила міністр закордонних справ Австралії Джуліа Бішоп, повідомляє Радіо Свобода.

Вона припустила, що винних у катасрофі судитимуть заочно, пише Reuters.

"Можливо, судовий розгляд проходитиме заочно", - зазначила Бішоп, але не повідомила жодних деталей.

Також Бішоп закликала Росію виконати резолюцію 2166 Ради безпеки ООН, автором якої виступила Австралія.

"Це заклик до всіх держави співпрацювати, щоб гарантувати, що ті, хто відповідає за вбивство, були притягнуті до відповідальності", – зазначила глава МЗС Австралії.

Як відомо, країни, представники яких входять до Об’єднаної слідчої групи, ухвалили спільне рішення, що кримінальний процес у справі катастрофи рейсу MH17 відбудеться в суді у Нідерландах.

До Об’єднаної слідчої групи входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, України та Нідерландів.

"Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді 5 червня Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

В РФ заявили що не варто довіряти розслідуванню групи Bellingcat.

Малайзія сподівається, що підозрювані у катастрофі МН17 стануть відомі до кінця року.