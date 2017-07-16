Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Австралія закликала РФ до співпраці у покаранні причетних до катастрофи MH17

Неділя, 16 липня 2017, 13:18
Австралія закликала РФ до співпраці у покаранні причетних до катастрофи MH17

Австралія закликала Росію співпрацювати у питанні судового переслідування осіб, причетних до катастрофи МН17.

Про це 16 липня заявила міністр закордонних справ Австралії Джуліа Бішоп, повідомляє Радіо Свобода.

Вона припустила, що винних у катасрофі судитимуть заочно, пише Reuters.

"Можливо, судовий розгляд проходитиме заочно", - зазначила Бішоп, але не повідомила жодних деталей. 

Також Бішоп закликала Росію виконати резолюцію 2166 Ради безпеки ООН, автором якої виступила Австралія.

"Це заклик до всіх держави співпрацювати, щоб гарантувати, що ті, хто відповідає за вбивство, були притягнуті до відповідальності", – зазначила глава МЗС Австралії.

Як відомо, країни, представники яких входять до Об’єднаної слідчої групи, ухвалили спільне рішення, що кримінальний процес у справі катастрофи рейсу MH17 відбудеться в суді у Нідерландах

До Об’єднаної слідчої групи входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, України та Нідерландів.

"Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді 5 червня Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

В РФ заявили що не варто довіряти розслідуванню групи Bellingcat.

Малайзія сподівається, що підозрювані у катастрофі МН17 стануть відомі до кінця року.

Теми: РосіяДонбасавіакатастрофи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Росія
РФ обстріляла Костянтинівку касетними боєприпасами: загинула дитина, є поранені
В Україні ліквідували російського полковника, який командував "Ленінградським полком"
Студенти російського коледжу збирають іранські "Шахеди" – розслідування
Останні новини
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
Усі новини...
Реклама: