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Австралия призвала РФ сотрудничать в наказании причастных к катастрофе MH17

Воскресенье, 16 июля 2017, 13:18
Австралия призвала РФ сотрудничать в наказании причастных к катастрофе MH17

Австралия призвала Россию сотрудничать в вопросе судебного преследования лиц, причастных к катастрофе МН17.

Об этом 16 июля заявила министр иностранных дел Австралии Джулиа Бишоп, сообщает Радио Свобода.

Она предположила, что виновных в катасрофе будут судить заочно, пишет Reuters.

"Возможно, судебное разбирательство будет проходить заочно", - отметила Бишоп, но не сообщила никаких деталей.

Также Бишоп призвала Россию выполнить резолюцию 2166 Совета безопасности ООН, автором которой выступила Австралия.

"Это призыв ко всем государствам сотрудничать, чтобы гарантировать, что те, кто отвечает за убийство, были привлечены к ответственности", - отметила глава МИД Австралии.

Как известно, страны, представители которых входят в Объединенную следственной группы, приняли совместное решение, что уголовный процесс по делу катастрофы рейса MH17 состоится в суде в Нидерландах.

В Объединенную следственной группы входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейсМН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В другом докладе 5 июня Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В РФ заявили, что не стоит доверять расследованию группы Bellingcat.

Малайзия надеется, что подозреваемые в катастрофе МН17 станут известны до конца года.

Темы: РосcияДонбассавиакатастрофы
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