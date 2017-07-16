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На Київщині депутат від БПП напав та погрожував неповнолітньому

Неділя, 16 липня 2017, 18:15
На Київщині депутат від БПП напав та погрожував неповнолітньому

Депутат Києво-Святошинської районної ради від БПП Олександр Паламарчук напав та погрожував 16-річному Сергію Чагарову за його публікації, які той розміщував у Facebook щодо депутатської діяльності

Інцидент стався 13 липня у Гатненській сільраді, де проходило засідання сесії ради.

На засіданні був присутній депутат Києво-Святошинської районної Олександр Паламарчук, представники Громадської ради при Києво-Святошинській районній державній адміністрації та Громадської організації "ЗУБР", а також мешканці села, серед яких був і Сергій Чагаров, пише Громада Київщини.

"Під час засідання депутат райради раптово порушив питання щодо дописів у Facebook Сергія Чагарова. Паламарчук висловив школяреві свої претензії щодо його дописів, встав зі свого місця, підійшов до неповнолітнього, взяв його за вухо та підняв з місця", - пише видання. 

Після цього Паламарчук стиснув рукою за шию Чагарова та почав погрожувати, що якщо той продовжить писати подібні дописи, "буде битий". 

В цей час з боку депутатів сільради було чути заклики з пропозицією "відбити голову" Чагарову.

Також до Чагарова підійшов брат депутата райради Ігор Паламарчукчлен виконавчого комітету Гатненської сільради та нештатний юрист селищного голови Гатного Броніслава Корицького. За словами Чагарова, брат Паламарчука вдарив його по обличчю долонею.

Як зазначив Чагаров, у своєму дописі він розповідав про те, що "Паламарчук з подругою, яка має паспорт громадянина Росії, їздить закордон, у той час, як на Сході України гинуть воїни за те, щоб ми жили в мирі".

"Як для людини, яка представляє інтереси України у складі Києво-Святошинської районної ради це не припустимо", - заявив Чагаров. Він додав, що при цьому "статтю 34 Конституції України про свободу слова ніхто не відміняв".

Після інциденту Чагаров викликав патрульну поліцію, патруль приїхав із Боярки з номерами "0573". Поліцейські заявили Чагарову, що не можуть прийняти від нього заяву про скоєння злочину чи пояснення, оскільки він ще неповнолітній.

Як пояснив прес-секретар Нацполіції Київської області Микола Жукович, Чагаров має звернутися до лікарні, щоб лікарі зафіксували його тілесні ушкодження.

"Якщо є в цього хлопця батьки, нехай звертаються до нас із заявою. Тоді ми будемо реагувати. А там залежить від кваліфікації, чи це буде адмінвідповідальність, чи це буде кримінальне провадження", – зазначив Жукович.

У "Чесно", активістом якого є Чагаров, зазначили: "Це все тому, що дитина пише запити до сільської ради та пише у соцмережі на суспільноважливі теми. Чагарову постійно погрожують. Ходять до школи, пишуть погрози в соцмережі". 

"Паламарчук, який їздить на Мальдіви, Кіпр, у Тайланд та Грузію та дарує бабусям по гвоздиці, виявився злиднем і безхатьком. Про це свідчить його декларація. На відео, де він схопив за шию школяра, який пише статтю про декларації депутатів ради, Паламарчук твердив, що платить податки і допомагає фронту і бабусям. Злидень зізнається, що кошти йому дає батько і він живе в його домі. Але не декларує ані кошти, ані житло", - зазначили у "Чесно".

У своєму Facebook Чагаров згодом зазначив щодо свого допису про поїздки Паламарчука закордон: "Так, признаюсь, я трохи перебрав. Тому публічно перед вами вибачаюсь, у мене не було ніяких претензій до вашої жінки".

"У мене були запитання до Вас - чому ви, представляючи інтереси України у складі Києво-Святошинської райради, їздите закордон з громадянкою РФ під час війни", - зазначив Чагаров.

У свою чергу у Київській терорганізації "БПП" заявили: партія обурена вчинком депутата Олександра Паламарчука, який дозволив собі агресивні дії щодо  неповнолітнього активіста.

"Після внутрішнього розслідування було ухвалено рішення про виключення Паламарчука з лав партії", - йдеться у заяві.

"БПП "Солідарність" вимагає від правоохоронних органів провести неупереджене розслідування цього інциденту, хід якого триматиме на контролі. Партія готова надати юридичну та організаційну підтримку виборцям у разі ініціювання процедури відкликання депутата Паламарчука за народною ініціативою", - також зазначили у БПП. 

Відео Гатне Інфо, Гатне SOS

Українська правда 

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Теми: БППКиївська область
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