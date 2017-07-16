На Київщині депутат від БПП напав та погрожував неповнолітньому

Депутат Києво-Святошинської районної ради від БПП Олександр Паламарчук напав та погрожував 16-річному Сергію Чагарову за його публікації, які той розміщував у Facebook щодо депутатської діяльності.

Інцидент стався 13 липня у Гатненській сільраді, де проходило засідання сесії ради.

На засіданні був присутній депутат Києво-Святошинської районної Олександр Паламарчук, представники Громадської ради при Києво-Святошинській районній державній адміністрації та Громадської організації "ЗУБР", а також мешканці села, серед яких був і Сергій Чагаров, пише Громада Київщини.



"Під час засідання депутат райради раптово порушив питання щодо дописів у Facebook Сергія Чагарова. Паламарчук висловив школяреві свої претензії щодо його дописів, встав зі свого місця, підійшов до неповнолітнього, взяв його за вухо та підняв з місця", - пише видання.

Після цього Паламарчук стиснув рукою за шию Чагарова та почав погрожувати, що якщо той продовжить писати подібні дописи, "буде битий".

В цей час з боку депутатів сільради було чути заклики з пропозицією "відбити голову" Чагарову.

Також до Чагарова підійшов брат депутата райради Ігор Паламарчук - член виконавчого комітету Гатненської сільради та нештатний юрист селищного голови Гатного Броніслава Корицького. За словами Чагарова, брат Паламарчука вдарив його по обличчю долонею.

Як зазначив Чагаров, у своєму дописі він розповідав про те, що "Паламарчук з подругою, яка має паспорт громадянина Росії, їздить закордон, у той час, як на Сході України гинуть воїни за те, щоб ми жили в мирі".

"Як для людини, яка представляє інтереси України у складі Києво-Святошинської районної ради це не припустимо", - заявив Чагаров. Він додав, що при цьому "статтю 34 Конституції України про свободу слова ніхто не відміняв".

Після інциденту Чагаров викликав патрульну поліцію, патруль приїхав із Боярки з номерами "0573". Поліцейські заявили Чагарову, що не можуть прийняти від нього заяву про скоєння злочину чи пояснення, оскільки він ще неповнолітній.

Як пояснив прес-секретар Нацполіції Київської області Микола Жукович, Чагаров має звернутися до лікарні, щоб лікарі зафіксували його тілесні ушкодження.

"Якщо є в цього хлопця батьки, нехай звертаються до нас із заявою. Тоді ми будемо реагувати. А там залежить від кваліфікації, чи це буде адмінвідповідальність, чи це буде кримінальне провадження", – зазначив Жукович.

У "Чесно", активістом якого є Чагаров, зазначили: "Це все тому, що дитина пише запити до сільської ради та пише у соцмережі на суспільноважливі теми. Чагарову постійно погрожують. Ходять до школи, пишуть погрози в соцмережі".

"Паламарчук, який їздить на Мальдіви, Кіпр, у Тайланд та Грузію та дарує бабусям по гвоздиці, виявився злиднем і безхатьком. Про це свідчить його декларація. На відео, де він схопив за шию школяра, який пише статтю про декларації депутатів ради, Паламарчук твердив, що платить податки і допомагає фронту і бабусям. Злидень зізнається, що кошти йому дає батько і він живе в його домі. Але не декларує ані кошти, ані житло", - зазначили у "Чесно".

У своєму Facebook Чагаров згодом зазначив щодо свого допису про поїздки Паламарчука закордон: "Так, признаюсь, я трохи перебрав. Тому публічно перед вами вибачаюсь, у мене не було ніяких претензій до вашої жінки".

"У мене були запитання до Вас - чому ви, представляючи інтереси України у складі Києво-Святошинської райради, їздите закордон з громадянкою РФ під час війни", - зазначив Чагаров.

У свою чергу у Київській терорганізації "БПП" заявили: партія обурена вчинком депутата Олександра Паламарчука, який дозволив собі агресивні дії щодо неповнолітнього активіста.

"Після внутрішнього розслідування було ухвалено рішення про виключення Паламарчука з лав партії", - йдеться у заяві. "БПП "Солідарність" вимагає від правоохоронних органів провести неупереджене розслідування цього інциденту, хід якого триматиме на контролі. Партія готова надати юридичну та організаційну підтримку виборцям у разі ініціювання процедури відкликання депутата Паламарчука за народною ініціативою", - також зазначили у БПП.

Відео Гатне Інфо, Гатне SOS

Українська правда