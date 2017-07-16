На Киевщине депутат от БПП напал и угрожал несовершеннолетнему

Депутат Киево-Святошинского райсовета от БПП Александр Паламарчук напал и угрожал 16-летнему Сергею Чагарову за его публикации, размещенные в Facebook о депутатской деятельности.

Инцидент произошел 13 июня в Гатненском сельсовете, где проходило заседание сессии совета.

На заседании присутствовал депутат Киево-Святошинского районного Александр Паламарчук, представители Общественного совета при Киево-Святошинской РГА и общественной организации "ЗУБР", а также жители села, среди которых был и Сергей Чагаров, пишет Громада Київщини.

"Во время заседания депутат райсовета внезапно поднял вопрос о сообщениях в Facebook Сергея Чагарова. Паламарчук выразил школьнику свои претензии относительно его сообщений, встал со своего места, подошел к несовершеннолетнему, взял его за ухо и поднял с места", - пишет издание.

После этого Паламарчук сжал рукой Чагарова за шею и начал угрожать, что если тот продолжит писать подобные сообщения, "будет бит".

В это время со стороны депутатов сельсовета были слышны призывы с предложением "отбить голову" Чагарову.

Также к Чагарову подошел брат депутата райсовета Игорь Паламарчук - член исполнительного комитета Гатненского сельсовета и нештатный юрист поселкового головы Гатного Бронислава Корицкого. По словам Чагарова, брат Паламарчука ударил его по лицу ладонью.

Как отметил Чагаров, в своей заметке он рассказывал о том, что "Паламарчук с подругой, у которой паспорт гражданина РФ, ездит за границу, в то время, как на Востоке Украины гибнут воины за то, чтобы мы жили в мире".

"Как для человека, который представляет интересы Украины в составе Киево-Святошинского райсовета, это недопустимо", - заявил Чагаров. Он добавил, что при этом "статью 34 Конституции Украины о свободе слова никто не отменял".

После инцидента Чагаров вызвал патрульную полицию, патруль приехал из Боярки с номерами "0573". Полицейские заявили Чагарову, что не могут принять от него заявление о совершении преступления или объяснения, поскольку он несовершеннолетний.

Как пояснил пресс-секретарь Нацполиции Киевской области Николай Жукович, Чагаров должен обратиться в больницу, чтобы врачи зафиксировали его телесные повреждения.

"Если есть у него есть родители, пусть обращаются к нам с заявлением. Тогда мы будем реагировать. А там зависит от квалификации, будет ли это административную ответственность, или это уголовное производство", - отметил Жукович.

В "Честно", активистом которого является Чагаров, отметили: "Это все потому, что парень пишет запросы в сельсовет и пишет в соцсети на общественноважные темы. Чагарову постоянно угрожают. Ходят в школу, пишут угрозы в соцсети".

"Паламарчук, который ездит на Мальдивы, Кипр, в Таиланд и Грузию, и дарит бабушкам по гвоздике, оказался нищим и бездомным. Об этом свидетельствует его декларация. На видео, где он схватил за шею школьника, пишет статью о декларации депутатов совета, Паламарчук утверждал, что платит налоги и помогает фронту и бабушкам. Паламарчук признается, что средства ему дает отец и он живет в его доме. Но не декларирует ни средства, ни жилье", - отметили в "Честно".

В своем Facebook Чагаров позже отметил о своих сообщениях о поездках Паламарчука за границу: "Да, признаюсь, я немного перебрал. Поэтому публично перед вами извиняюсь, у меня не было никаких претензий к вашей женщине".

"У меня были вопросы к Вам - почему вы, представляя интересы Украины в составе Киево-Святошинского райсовета, ездите за границу с гражданкой РФ во время войны", - отметил Чагаров.





В свою очередь в Киевской терорганизации "БПП" заявили: партия возмущена поступком депутата Александра Паламарчука, который позволил себе агрессивные действия в отношении несовершеннолетнего активиста.

"После внутреннего расследования было принято решение об исключении Паламарчука из рядов партии", - говорится в заявлении.

"БПП "Солидарность" требует от правоохранительных органов провести беспристрастное расследование этого инцидента, ход которого будет держать на контроле. Партия готова оказать юридическую и организационную поддержку избирателей в случае инициирования процедуры отзыва депутата Паламарчука по народной инициативе", - также отметили в БПП.

Видео Гатне Інфо, Гатне SOS

Украинская правда