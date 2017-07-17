Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Матіос назвав екс-прокурора Кулика "нікчемою", але професіоналом

Понеділок, 17 липня 2017, 03:47

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос вважає колишнього прокурора АТО Костянтина Кулика "нікчемою", однак при цьому називає його професіоналом.

Про це Матіос сказав в інтерв'ю ТСН.

На прохання журналіста прокоментувати призначення генпрокурором Юрієм Луценком Кулика заступником керівника Департаменту міжнародного співробітництва Матіос заявив: "Я вам скажу, моральні засади людини, про яку ви говорите, є нікчемними. Професіоналізм – він достатньо грамотна людина. Один з небагатьох, хто дуже грамотний. Але грамотність та порядність – не слова-синоніми".

"Як я можу підтримувати "нікчемність"? Я не можу підтримувати цього", - сказав Матіос про своє ставлення до роботи Кулика в його відомстві.

Головний військовий прокурор також розповів, як Кулик був призначений прокурором АТО.

"У 2014 році, коли було створено військову прокуратуру, було сформовано штат, його треба було заповнити. В зону АТО їхали лише за власним рапортом, за власним бажанням, тому що більшість людей мали ті чи інші перестороги. Кулик на той момент написав рапорт, що він добровільно їде в зону АТО простим слідчим. Він мав право не піти, бо має чотирьох дітей, але він пішов за власним бажанням", - сказав Матіос.

Матіос зазначив, що коли приймав Кулика до військової прокуратури, то знав, що той є кумом керівника "Оплота" Жиліна.

"Він написав всі ці дані, перевіряла внутрішня безпека – вони приймають рішення перед призначенням і дають згоду. Я завжди працюю з колективом, який є, я нікого за собою не воджу", - заявив він.

Костянтина Кулика НАБУ підозрювало в незаконному збагаченні. Попри це у квітні 2017 року генпрокурор перевів його з посади прокурора АТО на посаду заступника начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ.

"Українська правда" у Threads

Теми: Матіос
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Матіос
Чому повторний запуск військової прокуратури ­– небезпечна радянщина?
Чумак знає, що хтось у прокуратурі "зливає" матеріали Матіосу
Чумак скасував постанову Матіоса про "засекречення" декларацій військових прокурорів
Останні новини
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
Усі новини...
Реклама: