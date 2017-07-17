Матіос назвав екс-прокурора Кулика "нікчемою", але професіоналом

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос вважає колишнього прокурора АТО Костянтина Кулика "нікчемою", однак при цьому називає його професіоналом.

Про це Матіос сказав в інтерв'ю ТСН.

На прохання журналіста прокоментувати призначення генпрокурором Юрієм Луценком Кулика заступником керівника Департаменту міжнародного співробітництва Матіос заявив: "Я вам скажу, моральні засади людини, про яку ви говорите, є нікчемними. Професіоналізм – він достатньо грамотна людина. Один з небагатьох, хто дуже грамотний. Але грамотність та порядність – не слова-синоніми".

"Як я можу підтримувати "нікчемність"? Я не можу підтримувати цього", - сказав Матіос про своє ставлення до роботи Кулика в його відомстві.

Головний військовий прокурор також розповів, як Кулик був призначений прокурором АТО.

"У 2014 році, коли було створено військову прокуратуру, було сформовано штат, його треба було заповнити. В зону АТО їхали лише за власним рапортом, за власним бажанням, тому що більшість людей мали ті чи інші перестороги. Кулик на той момент написав рапорт, що він добровільно їде в зону АТО простим слідчим. Він мав право не піти, бо має чотирьох дітей, але він пішов за власним бажанням", - сказав Матіос.

Матіос зазначив, що коли приймав Кулика до військової прокуратури, то знав, що той є кумом керівника "Оплота" Жиліна.

"Він написав всі ці дані, перевіряла внутрішня безпека – вони приймають рішення перед призначенням і дають згоду. Я завжди працюю з колективом, який є, я нікого за собою не воджу", - заявив він.

Костянтина Кулика НАБУ підозрювало в незаконному збагаченні. Попри це у квітні 2017 року генпрокурор перевів його з посади прокурора АТО на посаду заступника начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ.