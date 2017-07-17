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Матиос назвал экс-прокурора Кулика "ничтожеством", но профессионалом

Понедельник, 17 июля 2017, 03:47

Главный военный прокурор Анатолий Матиос считает бывшего прокурора АТО Константина Кулика "ничтожеством", однако при этом называет его профессионалом.

Об этом Матиос сказал в интервью ТСН.

На просьбу журналиста прокомментировать назначение генпрокурором Юрием Луценко Кулика заместителем руководителя Департамента международного сотрудничества Матиос заявил: "Я вам скажу, нравственные принципы человека, о котором вы говорите, являются ничтожными. Профессионализм – он достаточно грамотный человек. Один из немногих, кто очень грамотный. Но грамотность и порядочность – не слова-синонимы".

"Как я могу поддерживать "ничтожество"? Я не могу поддерживать этого", - сказал Матиос о своем отношении к работе Кулика в его ведомстве.

Главный военный прокурор также рассказал, как Кулик был назначен прокурором АТО.

"В 2014 году, когда было создано военную прокуратуру, был сформирован штат, его надо было заполнить. В зону АТО ехали только по собственному рапорту по собственному желанию, потому что большинство людей имели те или иные предостережения. Кулик на тот момент написал рапорт, что он добровольно едет в зону АТО простым следователем. Он имел право не пойти, потому что имеет четырех детей, но он ушел по собственному желанию", - сказал Матиос.

Матиос отметил, что когда принимал Кулика в военную прокуратуру, то знал, что тот является кумом руководителя "Оплота" Жилина.

"Он написал все эти данные, проверяла внутренняя безопасность – они принимают решение перед назначением и дают согласие. Я всегда работаю с коллективом, который есть, я никого за собой не вожу", - заявил он.

Константина Кулика НАБУ подозревало в незаконном обогащении. Несмотря на это в апреле 2017 генпрокурор перевел его с должности прокурора АТО на должность заместителя начальника департамента международно-правового сотрудничества ГПУ.

Темы: Матиос
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