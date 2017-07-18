Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Крымского диверсанта" Захтея лишили российского гражданства

Вторник, 18 июля 2017, 00:48

Фигуранта "дела диверсантов" Андрея Захтея лишили российского гражданства.

Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает QirimInfo.

По данным источника, это связано с новым обвинением, выдвинутым против Захтея. Ранее QirimInfo сообщали, что фигуранту "дела диверсантов" планируют предъявить обвинение в хранении оружия и подделке документов [российского паспорта].

Напомним, в начале марта Meduza со ссылкой на адвоката Александра Попкова сообщала, что Захтей направил в "управление ФМС России по Крыму" соответствующее заявление.

"В отношении меня сфальсифицировано обвинение в особо тяжком преступлении, и я очень разочарован в судебной и правоохранительной системе России <…> в связи с чем не желаю оставаться гражданином этой страны", — говорилось в заявлении Захтея.

Напомним, у Захтея также есть гражданство Украины.

Важно отметить, что закон "О гражданстве Российской Федерации" не позволяет обвиняемым по уголовным делам отказываться от гражданства.

Ранее сообщалось, что Андрей Захтей и еще один фигурант Дмитрий Штыбликов, которых Россия обвиняет в подготовке диверсий в аннексированном Крыму, заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой.

При этом ранее Захтей заявлял о пытках со стороны сотрудников ФСБ. Он утверждал, что его избивали. Также о пытках сообщал и другой фигурант этого дела Евгений Панов.

Как известно 10 августа прошлого года Федеральная служба безопасности России заявила, что в ночь на 7 августа в районе города Армянск в Крыму обнаружили группу "диверсантов", при задержании которой "в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России".

Темы: КрымоккупацияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Крым
Севастополь ночью пытались атаковать 11 беспилотников – Минобороны РФ
В Крыму запретили поднимать флаг крымских татар в школах – Крым SOS
ФСБ заявила, что задержала диверсанта, который подорвал газопровод в Крыму
Последние новости
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
17:01
Журналист "Радио Свобода" получил ранение, работая на фронте
17:00
Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?
16:59
Ученые назвали животных, которые могут первыми поселиться на Марсе и Луне
16:50
Россияне запустили КАБ по селу на Харьковщине: погибла женщина, 10-летний мальчик получил ампутацию
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
Все новости...
Реклама: