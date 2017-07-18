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Інструктора, який поранив журналіста в Кривому Розі, випустили під заставу

Вівторок, 18 липня 2017, 02:11

Інструктора, який стріляв в оператора В'ячеслава Волка, під час командно-штабних навчань в Кривому Розі випустили під заставу.

Про це повідомляє "Перший Криворізький".

Інформацію про внесення застави в 400 тисяч гривень редакції підтвердив прокурор Олексій Пустоваров.

Хто саме вніс таку суму за підозрюваного не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що 6 липня оператор інформаційного порталу Кривого Рогу "Перший Криворізький" В'ячеслав Волк отримав вогнепальне поранення в шию під час навчань військовослужбовців. На даний момент він перебуває в стабільному, але важкому стані в лікарні імені Мечникова в місті Дніпро.

Як з'ясувалося, військовослужбовець, який поранив журналіста, незаконно придбав зброю, носив і зберігав без передбаченого законом дозволу. До цих пір він перебував в ізоляторі тимчасового тримання під вартою.

"Українська правда" в Threads

Теми: Кривий РігсудЗМІ
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