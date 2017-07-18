Инструктора, ранившего журналиста в Кривом Роге, выпустили под залог

Инструктора, стрелявшего в оператора Вячеслава Волка, во время командно-штабных учений в Кривом Роге выпустили под залог.

Об этом сообщает "Первый Криворожский".



Информацию о внесении залога в 400 тысяч гривен редакции подтвердил прокурор Алексей Пустоваров.



Кто именно внес такую сумму за подозреваемого не сообщается.

Ранее сообщалось, что 6 июля оператор информационного портала Кривого Рога "Первый Криворожский" Вячеслав Волк получил огнестрельное ранение в шею во время учений военнослужащих. На данный момент он находится в стабильном, но тяжелом состоянии в больнице имени Мечникова в городе Днипре.

Как выяснилось, военнослужащий, ранивший журналиста, незаконно приобрел оружие, носил и хранил без предусмотреного законом разрешения. До этих пор он находился в изоляторе временного содержания под стражей.