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САП боїться, що Розенблат втече до Німеччини

Вівторок, 18 липня 2017, 11:17
САП боїться, що Розенблат втече до Німеччини
УНІАН

Спеціалізована антикорупційна прокуратура стверджує, що народний депутат Борислав Розенблат може сховатися від слідства за кордоном.

Про це під час виступу в суді, де Розенблату обирають міру запобіжного заходу, заявив прокурор САП Володимир Кривенко.

"Ми клопочемо про заставу в розмірі 10 мільйонів 2 тисячі 60 гривень. Цю заставу ми розраховували, зважаючи на майновий стан та з огляду на неправомірну вигоду, яку він отримав. Пан Розенблат має нерухомість в Німеччині, де може переховуватися від слідства", - зазначив Кривенко.

Окрім того, наголосив прокурор, Розенблат може впливати на свідків.

Він також нагадав, що охоронці нардепа співпрацюють зі слідством, дають викривальні свідчення.

"Ще не всіх співучасників злочинної схеми встановлено, тож Розенблат може впливати на їхнє переховування та підробку різних документів", - зазначив прокурор.

"Моя особиста думка, що навіть цей запобіжний захід досить м'який", - додав він.

Також сторона обвинувачення просить суд покласти на Розенбалата низку зобов'язань: носити електронний браслет, прибувати за першою вимогою до слідчого прокурора та суду, не відлучатися за межі Києва без відома слідчого, здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон, як українського походження, так і інші можливі паспорти, а також утримуватися від контактів з іншими фігурантами справи.

Розенблат, у свою чергу,  стверджує, що приходив на всі виклики НАБУ і не збирається ховатися від слідства.

"Я ніколи нікуди не бігав і тікати не буду", - підкреслив він.

"Щойно я став народним депутатом України, я сказав своїм виборцям, що наведу лад із видобутком бурштину. Я цим і займався, я подавав низку законопроектів для цього", - додав депутат.

 
Борислав Розенблат намагається переконати суд, що запобіжні заходи йому ні до чого
Фото Романа Кравця

Як відомо, 18 липня Солом’янський райсуд Києва розглядає клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу для Розенблата, якого  звинувачують в тому, що він вимагав хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

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Роман Кравець, УП

Теми: РозенблатсудАнтикорупційна прокуратураНімеччина
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