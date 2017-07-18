САП боится, что Розенблат сбежит в Германию

Специализированная антикоррупционная прокуратура утверждает, что народный депутат Борислав Розенблат может скрыться от следствия за рубежом.

Об этом во время выступления в суде, где Розенблату избирают меру пресечения, заявил прокурор САП Владимир Кривенко.

"Мы ходатайствуем о залоге в размере 10 млн 2 тысячи 60 гривен. Этот залог мы рассчитывали, учитывая имущественное положение и неправомерную выгоду, которую он получил. Господин Розенблат имеет недвижимость в Германии, где может скрываться от следствия", - отметил Кривенко.

Кроме того, подчеркнул прокурор, Розенблат может влиять на свидетелей.

Он также напомнил, что охранники нардепа сотрудничают со следствием, дают разоблачительные показания.

"Еще не все соучастники преступной схемы установлены, поэтому Розенблат может влиять на их сокрытие и подделку различных документов", - отметил прокурор.

"Мое личное мнение, что даже эта мера пресечения достаточно мягка", - добавил он.

Также сторона обвинения просит суд возложить на Розенблата ряд обязательств: носить электронный браслет, прибывать по первому требованию к следователю прокуратуры и в суд, не отлучаться за пределы Киева без ведома следователя, сдать на хранение паспорта для выезда за границу, как украинского происхождения, так и другие возможные паспорта, а также воздерживаться от контактов с другими фигурантами дела.

Розенблат, в свою очередь, утверждает, что приходил на все вызовы НАБУ и не собирается скрываться от следствия.

"Я никогда никуда не бегал и бежать не буду", - подчеркнул он.

"Как только я стал народным депутатом Украины, я сказал своим избирателям, что наведу порядок с добычей янтаря. Я этим и занимался, я подавал ряд законопроектов для этого", - добавил депутат.

Борислав Розенблат пытается убедить суд, что мера пресечения ему ни к чему Фото Романа Кравца

Как известно, 18 июля Соломенский райсуд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для Розенблата, которого обвиняют в том, что он требовал взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

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Роман Кравец, УП