Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд щодо Ляшка відклали

Вівторок, 18 липня 2017, 11:51

Печерський райсуд Києва переніс розгляд справи про суміщення нардепом Олегом Ляшком депутатства і керівництва газетою "Політика" на 21 липня.

Про це повідомив сам Ляшко після засідання суду у вівторок, передають "Українські новини".

Початок засідання заплановано на 10:00. На ньому заслухають пояснення керівника правління ЗАТ "Редакція газети "Політика" Олега Мікляєва.

За словами Ляшка, 2006 року саме Мікляеву він передав компанію в управління.

Як повідомлялося, 18 липня під Печерським судом сталася сутичка між депутатами від Радикальної партії Ігорем Мосійчуком та від БПП Сергієм Капліним.

У вівторок суд розглядає подання Національного агентства із запобігання корупції на Олега Ляшка, якого НАЗК звинувачує в поєднанні виконання депутатських функцій з роботою головним редактором газети "Політика".

Агентство встановило, що Ляшко в 2006-2016 роках входив до виконавчого органу газети і продовжує входити до складу її правління. Ляшко все заперечує.

У суду просять оштрафувати Ляшка на суму в 6,8-11,9 тисячі гривень.

Теми: Ляшко ОлегРадикальна партіясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Ляшко Олег
У Києві машина з Ляшком зіткнулась з автівкою СБУ: екснардеп влаштував скандал
Олег Ляшко зайнявся майнінгом криптовалют
Троє в центрі. Як Гройсман, Смешко і Ляшко пробиваються в Раду
Останні новини
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
Усі новини...
Реклама: