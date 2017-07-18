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Бойовик-письменник з РФ Прилєпін вже розраховує на український безвіз

Вівторок, 18 липня 2017, 13:34

Бойовики розраховують, що у вигаданому ними утворенні "Малоросія" буде діяти безвіз, підписаний Україною з ЄС.

Про це у своєму Facebook пише бойовик- російський письменник Захар Прилєпін.

"Отже, в "ДНР" сьогодні оголосили про створення держави Малоросія. На місце колишньої України. Зі столицею в Донецьку. З України вже питають: А безвіз залишиться? Безвіз залишиться", - написав він.

Нижче він наводить витяги з "документа", в якому вказується, що безвіз буде збережений в разі згоди Євросоюзу. Крім того, там вказується "курс на приєднання до союзної держави Росії і Білорусії, при збереженні незалежності і суверенітету".

При цьому він процитував позиції, які раніше не наводилися. Наприклад, бойовики вирішили, що державними мовами "Малоросії" можуть стати "малоросійська і російська, при збереженні прав регіональних мов".

Крім цього, бойовики намагаються запустити в маси дискусію, на яких саме територіях знаходиться законна влада.

При цьому в "документі" йдеться, про бажання відмовитися від політичних партій і "перехід до персонального принципу представництва".

Раніше ватажок ОРДО Олександр Захарченко запропонував замість України створити державу Малоросію.

При цьому на сайті бойовиків ОРЛО жодних повідомлень не було.

У свою чергу президент Порошенко заявив, що Захарченко - не політик, а маріонетка Кремля.

Українська правда

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