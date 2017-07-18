Боевик-писатель из РФ Прилепин уже рассчитывает на украинский безвиз

Боевики рассчитывают, что в выдуманном ими образовании "Малороссия" будет действовать безвиз, подписанный Украиной с ЕС.

Об этом в своем Facebook пишет боевик- российский писатель Захар Прилепин.

"Итак, в ДНР сегодня объявили о создании государства Малороссия. На место бывшей Украины. Со столицей в Донецке.Из Украины уже спрашивают: А безвиз останется? Безвиз останется", - написал он.

Ниже он приводит выжимку из "документа", в котором указывается, что безвиз будет сохранен в случае согласия Евросоюза. Кроме того, там указывается направление на "курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии, при сохранении независимости и суверенитета".

При этом он процитировал позиции, которые ранее не приводились. Например, боевики решили, что государственными языками "Малороссии" могут стать "малороссийский и русский, при сохранении прав региональных языков".

Кроме этого, боевики пытаются запустить в массы дискуссию, на каких именно территориях находится законная власть.

При этом в "документе", выжимку из которого он приводит, говорится, о желании отказаться от политических партий и "переход к персональному принципу представительства".

Ранее главарь ОРДО Александр Захарченко предложил вместо Украины создать государство Малороссию.

При этом на сайте боевиков ОРЛО никаких сообщений не было.

В свою очередь президент Порошенко заявил, что Захарченко - не политик, а марионетка Кремля.

Украинская правда