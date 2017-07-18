Від кримських окупантів вимагають скасувати заборону Меджлісу
Вівторок, 18 липня 2017, 14:20
Адвокат Микола Полозов оскаржив у Верховному суді окупованого Росією Криму його ж рішення про заборону Меджлісу кримськотатарського народу.
Про це він повідомив у Twitter.
"Сьогодні (18 липня - ред.) мною подано заяву про перегляд рішення про заборону Меджлісу кримськотатарського народу у зв'язку Наказом Міжнародного суду ООН", - написав юрист.
Сегодня мной подано заявление о пересмотре решения о запрете Меджлиса крымскотатарского народа в связи Приказом Международного суда ООН pic.twitter.com/UzvltvOGuG— Николай Полозов (@nikolai_polozov) July 18, 2017
Як повідомлялося, 19 квітня Міжнародний суд ООН погодився на вжиття заходів за позовом "Україна проти РФ" для захисту національних меншин в Криму. Зокрема, суд зобов'язав Росію скасувати заборону Меджлісу кримських татар.
Українська правда