Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

От крымских оккупантов потребовали отменить запрет Меджлиса

Вторник, 18 июля 2017, 14:20

Адвокат Николай Полозов оспорил в Верховном суде оккупированного Россией Крыма его же решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Сегодня (18 июля - ред.) мной подано заявление о пересмотре решения о запрете Меджлиса крымскотатарского народа в связи Приказом Международного суда ООН", - написал юрист.

Как сообщалось, 19 апреля Международный суд ООН согласился на введение мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в Крыму. В частности, суд обязал Россию отменить запрет Меджлиса крымских татар.

Украинская правда

Темы: МеджлисКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Меджлис
Меджлис просит официально признать его представителем крымскотатарского народа
Глава Меджлиса призвал россиян покинуть Крым: Одна нога в Воронеже, другая – на мосту
Меджлис: Угроза нападения России реальна, но Киев не покинем
Последние новости
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
17:01
Журналист "Радио Свобода" получил ранение, работая на фронте
17:00
Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?
16:59
Ученые назвали животных, которые могут первыми поселиться на Марсе и Луне
16:50
Россияне запустили КАБ по селу на Харьковщине: погибла женщина, 10-летний мальчик получил ампутацию
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
Все новости...
Реклама: