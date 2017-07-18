От крымских оккупантов потребовали отменить запрет Меджлиса

Адвокат Николай Полозов оспорил в Верховном суде оккупированного Россией Крыма его же решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Сегодня (18 июля - ред.) мной подано заявление о пересмотре решения о запрете Меджлиса крымскотатарского народа в связи Приказом Международного суда ООН", - написал юрист.

Сегодня мной подано заявление о пересмотре решения о запрете Меджлиса крымскотатарского народа в связи Приказом Международного суда ООН pic.twitter.com/UzvltvOGuG — Николай Полозов (@nikolai_polozov) July 18, 2017

Как сообщалось, 19 апреля Международный суд ООН согласился на введение мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в Крыму. В частности, суд обязал Россию отменить запрет Меджлиса крымских татар.

Украинская правда