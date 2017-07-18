Рада правосуддя не побачила впливу ГПУ на суд по Януковичу

Вища рада правосуддя відмовився розглядати повідомлення головуючого у справі колишнього президента Віктора Януковича судді Оболонського районного суду Києва Владислава Дев'ятка про тиск Генеральної прокуратури на суд.

Про це на засіданні у вівторок сказав голова ВСП Ігор Бенедисюк, передають Українські Новини.

"Вища рада правосуддя вирішила залишити без розгляду повідомлення глави Оболонського районного суду Києва Дев'ятко Владислава Володимировича щодо заяви адвоката адвокатського об'єднання Aver Lex Сердюка про здійснення тиску на суддів Оболонського райсуду", - оголосив він рішення ради.

Бенедисюк зазначив, що Дев'ятко не надав ніякої нової інформації, а всього лише виклав позицію адвокатів Януковича про можливий тиск Генпрокуратури на суд.

Як відомо, 29 травня суддя Дев'ятко в ході розгляду справи проти Януковича, обвинуваченого в державній зраді, заявив, що має намір просити Вища рада правосуддя відреагувати на загрози суддям з боку генерального прокурора Юрія Луценка.

Перед цим адвокат екс-президента Віталій Сердюк оголосив заяву, в якій назвав тиском заяви Луценка, його прес-секретаря Лариси Сарган, головного військового прокурора Анатолія Матіоса і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на адресу судової системи.

Зокрема, адвокати заявляють, що генпрокурор погрожував суддям Печерського районного суду Києва підпалом будівлі суду, а Аваков - обіцяв впливати на суддів, які виносили рішення, що його не влаштовують.

6 липня Янукович заявив у відеозверненні, що відкликає своїх адвокатів із судового процесу щодо нього. Сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням призначити безплатного адвоката екс-президенту.

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Києві призначив адвоката Віталія Мешечека для його захисту.