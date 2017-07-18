Совет правосудия не увидел влияния ГПУ на суд по Януковичу

Высший совет правосудия отказался рассматривать сообщения председательствующего по делу бывшего президента Виктора Януковича судьи Оболонского районного суда Киева Владислава Девятки о давлении Генеральной прокуратуры на суд.



Об этом на заседании во вторник сказал председатель ВСП Игорь Бенедисюк, передают Украинские Новости.



"Высший совет правосудия решил оставить без рассмотрения сообщение главы Оболонского районного суда Киева Девятко Владислава Владимировича относительно заявления адвоката адвокатского объединения Aver Lex Сердюка об осуществлении давления на судей Оболонского райсуда", - огласил он решение совета.

Бенедисюк отметил, что Девятко не предоставил никакой новой информации, а всего лишь изложил позицию адвокатов Януковича о возможном давлении Генпрокуратуры на суд.

Как сообщали Українські Новини, 29 мая судья Девятко в ходе рассмотрения дела против Януковича, обвиняемого в госизмене, заявил, что намерен просить Высший совет правосудия отреагировать на угрозы судьям со стороны генерального прокурора Юрия Луценко.

Перед этим адвокат экс-президента Виталий Сердюк огласил заявление, в котором назвал давлением заявления Луценко, его пресс-секретаря Ларисы Сарган, главного военного прокурора Анатолия Матиоса и министра внутренних дел Арсена Авакова в адрес судебной системы.

В частности, адвокаты заявляют, что генпрокурор угрожал судьям Печерского районного суда Киева поджогом здания суда, а Аваков - обещал воздействовать на судей, выносивших не устраивающие его решения.

6 июля Янукович заявил в видеообращении, что отзывает своих адвокатов из судебного процесса по нему. Сторона обвинения обратилась к суду с ходатайством назначить бесплатного адвоката экс-президенту.



Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил адвоката Виталия Мешечека для его защиты.