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Політолог, близький до Кремля: через місяць про "Малоросію" забудуть

Вівторок, 18 липня 2017, 15:06

Російський політолог Олексій Чеснаков, який, за повідомленнями російських ЗМІ, консультує адміністрацію Путіна по Україні, не вважає серйозним "проект Малоросія".

Так він прокоментував оголошення ватажка бойовиків ОРДО Захарченка, передає ТАСС.

"Проект створення Малоросії висунутий рядом письменників і блогерів, близьких до керівництва "ДНР". У самому керівництві "ДНР" багато хто його вважє несерйозним", - сказав він.

"Тому цей проект швидше літературний, ніж політичний. До реальної політики малоросійська ініціатива не має ніякого відношення", - сказав він.

За словами Чеснакова, також "точно відомо, що в керівництві "ЛНР" вона сприйнята як неузгоджена і несвоєчасна".

"Шум піднятий великий, але через місяць про Малоросію забудуть усі, включаючи авторів цієї ідеї", - уклав експерт.

Раніше ватажок ОРДО Олександр Захарченко запропонував замість України створити "державу Малоросію". Деякі бойовики вже націлились на український безвіз з ЄС.

При цьому на сайті колабораціоністів ОРЛО ніяких повідомлень про "Малоросію" не було.

Пізніше виявилося, що на окупованій частині Луганської області ідею не підтримують, крім того їх просто не запрошували.

У свою чергу президент Порошенко заявив, що Захарченко - не політик, а маріонетка Кремля.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяДонбас
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