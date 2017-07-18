Бойовики обстріляли Авдіївку — поранено місцевих

Житлові квартали Авдіївки потрапили під обстріл бойовиків у вівторок ввечері.

Про це повідомив голова Донецької ОВЦА Павло Жебрівський.

"Годину тому один зі снарядів влучив у будинок по вулиці Шевченка. Поранено двох чоловіків - 1955 та 1961 років народження. З осколковим пораненнями голови їх доправили до міської лікарні. Лікарі кажуть, стан – середнього ступеня важкості. Надають усю необхідну допомогу", - написав він на Facebook.

Жебрівський також зазначив, що йому доповіли про те, що в Авдіївці досі чутно вибухи – бойовики б’ють по позиціях українських армійців.

Українська правда