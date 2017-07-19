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Черниш розповів про небезпеку радіаційного забруднення на Донбасі

Середа, 19 липня 2017, 13:49

На окупованих територіях Донбасу є небезпечні об'єкти, які можуть стати причиною поширення радіації в регіоні.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.

Зокрема, за його словами, на Донбасі є об'єкт під назвою "Кліваж", де 1979 року був проведений невеликий ядерний вибух.

"Вибух був проведений на шахті "Юнком" на глибині близько 900 м, його метою було припинення накопичення метану в стовбурах шахти. У результаті вибух не допоміг, і через рік на шахті знову стався викид метану. Раніше на шахті діяла система відкачування води, яка не допускала її до зони вибуху. Зараз же шахта знаходиться на непідконтрольній території, відповідно, ніякий моніторинг ситуації на ній не проводиться. Ми точно не знаємо, що там відбувається, які можуть бути наслідки зупинки відкачування води", - розповів міністр.

Крім того, за його словами, небезпеку становить Донецький казенний завод хімічних виробів.

"Там зберігаються радіаційні відходи, вони законсервовані, але об'єкт необхідно постійно моніторити", - підкреслив міністр.

Черниш нагадав, що екологічна ситуація на Донбасі була складною і до окупації, а тепер ці проблеми накопичуються і загострюються.

"Такі проблеми носять різноплановий характер: якість питної води, неконтрольована вирубка лісів, знищення флори і фауни. Багато там і промислових об'єктів, які вважалися небезпечними ще в радянські часи", - скаржиться він.

Як повідомлялося, на Донбасі відсутня якісна питна вода, а в Маріуполі є загроза її нестачі.

Євген Кізілов, УП

Теми: ДонбасекологіяАТО
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