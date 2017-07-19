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Черныш рассказал об опасности радиационного загрязнения на Донбассе

Среда, 19 июля 2017, 13:49

На оккупированных территориях Донбасса есть опасные объекты, которые могут стать причиной распространения радиации в регионе.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

В частности, по его словам, на Донбассе есть объект под названием "Кливаж", где в 1979 году был произведен небольшой ядерный взрыв мощностью 0,3 кт.

"Взрыв был произведен на шахте "Юнком" на глубине около 900 м, его целью было прекращение накопления метана в стволах шахты. В результате взрыв не помог, и через год на шахте снова случился выброс метана. Раньше на шахте действовала система откачки воды, которая не допускала ее к зоне взрыва. Сейчас же шахта находится на неподконтрольной территории, соответственно, никакой мониторинг ситуации на ней не производится. Мы точно не знаем, что там происходит, каковы могут быть последствия остановки откачки воды", - рассказал министр.

Кроме того, по его словам, опасность представляет Донецкий казенный завод химических изделий.

"Там хранятся радиационные отходы, они законсервированы, но объект необходимо постоянно мониторить", - подчеркнул министр.

Черныш напомнил, что экологическая ситуация на Донбассе была сложной и раньше, а теперь эти проблемы накапливаются и обостряются.

"Такие проблемы носят разноплановый характер: качество питьевой воды, неконтролируемая вырубка лесов, уничтожение флоры и фауны. Много там и промышленных объектов, которые считались опасными еще в советские времена", - жалуется он.

Как сообщалось, на Донбассе отсутствует качественная питьевая вода, а в Мариуполе есть угроза ее нехватки.

Евгений Кизилов, УП

Темы: ДонбассэкологияАТО
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