Россия окончательно решила, что может сама лишать украинцев гражданства Украины

Госдума РФ приняла в окончательном третьем чтении закон о лишении гражданства террористов, в котором, в частности, предусмотрели особый порядок выдачи российских паспортов гражданам Украины и присягу гражданина РФ.

Об этом сообщают "РИА. Новости".

"Предполагается, что граждане Украины, желающие получить гражданство РФ, подписывают заявление об отказе от украинского гражданства, этот документ оформляется нотариально, одна копия остается в миграционной службе РФ, вторая - направляется в Украину", - говорится в сообщении.

Госдума заявляет, что соответствующее заявление заменит справку, которую нужно получать в уполномоченных органах Украины.

Кроме того, закон предусматривает лишение гражданства России иностранцев, которых осудили за "экстремистским" или "террористическими" статьями, а также вводит присягу для получения иностранцами гражданства РФ.

Закон должен вступить в силу 1 сентября 2017.

Как сообщали в Государственной миграционной службе Украины, законы России не могут изменить процедуры лишения украинского гражданства, и соответственно прекратить гражданство Украины может только указ президента.

12 июля Государственная дума России приняла во втором чтении законопроект о лишении гражданства террористов, в котором также предусмотрели присягу гражданина РФ и особый порядок выдачи российских паспортов гражданам Украины.

18 июля стало известно, что в Кремле не поддержали поправку в закон "О гражданстве РФ" депутата Константина Затулина, которая должна была упростить получение российского гражданства "носителям русского языка", что было рассчитано прежде всего на украинцев.