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САП побоюється, що Постний втече

Середа, 19 липня 2017, 20:52
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вважають, що наразі є висока ймовірність того, що фігурант "газової справи Онищенка" Валерій Постний може втекти.

Про це в ефірі 112 каналу повідомив керівник САП Назар Холодницький.

"Наголошую, є досить висока ймовірність, що цей фігурант (Постний. - ред.), який є надважливий для слідства, враховуючи, що це провадження, основне, "газове", вже завершено, і справа вже фактично в суді, є висока ймовірність, що він може втекти", - сказав Холодницький.

Як відомо, Апеляційний суд Львівської області скасував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Валерія Постного.

16 червня Солом'янський суд Києва взяв Постного під варту на 2 місяці і можливістю внесення застави 10 мільйонів гривень.

Раніше у той же день Постного випустили з Лук'янівського СІЗО, але його одразу затримав спецназ Національного антикорупційного бюро.

Нардеп Олександр Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

Слідство називає Постного одним з ключових фігурантів справи Онищенка – згідно з матеріалами, керівниками злочинної організації були Онищенко, його матір і Постний.

В СБУ заявили також про початок досудового слідства щодо Онищенка за ознаками державної зради. У липні 2016-го Онищенко виїхав з України після того, як Верховна Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт.

Укрінформ

Теми: Антикорупційна прокуратураОнищенко
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