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САП опасается, что Постный сбежит

Среда, 19 июля 2017, 20:52

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре считают, что сейчас есть высокая вероятность того, что фигурант "газового дела Онищенко" Валерий Постный может сбежать.

Об этом в эфире 112 канала сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

"Подчеркиваю, достаточно высока вероятность, что этот фигурант (Постный. - ред.), который является важнейшим для следствия, учитывая, что это производство, главное, "газовое", уже завершено, и дело уже фактически в суде, высока вероятность, что он может скрыться", - сказал Холодницкий.

Как известно, Апелляционный суд Львовской области отменил меру пресечения в виде содержания под стражей Валерия Постного.

16 июня Соломенский суд Киева взял Постного под стражу на 2 месяца и возможностью внесения залога 10 миллионов гривен.

Ранее в тот же день Постного выпустили из Лукьяновского СИЗО, но его сразу задержал спецназНационального антикоррупционного бюро.

Нардеп Александр Онищенко подозревается в организации схемы по хищения средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Следствие называет Постного одним из ключевых фигурантов дела Онищенко - согласно материалам, руководителями преступной организации были Онищенко, его мать и Постный.

В СБУ заявили также в начале досудебного следствия по Онищенко по признакам государственной измены. В июле 2016-го Онищенко выехал из Украины после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест.

Укринформ

Темы: Антикоррупционная прокуратураОнищенко
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