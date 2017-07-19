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Справа Онищенка: Апеляційний суд скасував арешт Постного

Середа, 19 липня 2017, 15:51

Апеляційним суд Львівської області скасував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обвинуваченого у так званій "газовій справі Онищенка" Валерія Постного.

Про це Українській правді повідомили у Національному антикорупційному бюро.

"Сьогодні, 19.07.2017 Апеляційним судом Львівської області скасовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що був застосований до підозрюваного Постного В.М. на підставі рішення Галицького районний суду м. Львова від. 03.07.2017 у справі щодо розкрадання газового конденсату, що розслідується Львівським територіальним управлінням НАБУ", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що в межах цієї справи Постному повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27 (співучасть у злочині) ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Крім цього Постний є обвинуваченим у так званій "газовій справі".

Як відомо, 16 червня Солом'янський суд Києва взяв Постного під варту на 2 місяці і можливістю внесення застави 10 мільйонів гривень.

Раніше у той же день Постного випустили з Лук'янівського СІЗО, але його одразу затримав спецназ Національного антикорупційного бюро.

Нардеп Олександр Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

Слідство називає Постного одним з ключових фігурантів справи Онищенка – згідно з матеріалами, керівниками злочинної організації були Онищенко, його матір і Постний.

В СБУ заявили також про початок досудового слідства щодо Онищенка за ознаками державної зради. У липні 2016-го Онищенко виїхав з України після того, як Верховна Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт.

Українська правда

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Теми: ОнищенкоНАБУсудкорупція
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