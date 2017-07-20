Омелян пояснив, чому виступає проти бази для лоукостів у Гостомелі

Міністр інфраструктури Володимир Омелян не вважає за необхідне перетворювати аеропорт "Гостомель" на базовий для роботи лоукост-авіакомпаній за умов неповної завантаженості міжнародних аеропортів "Бориспіль" і "Київ".



Про це він сказав журналістам у четвер, передають "Українські новини".



"Особисто моя позиція не змінилася. Я вважаю, що це дивне рішення, якщо ми маємо ситуацію, коли на третину працює "Бориспіль", коли два їхні термінали не експлуатуються в принципі, і коли не до кінця заповнений аеропорт "Київ". І при цьому ми, чомусь, розвиваємо аеропорт в Гостомелі", – сказав він.



Міністр підкреслив, що зі стратегічної точки зору, це правильне рішення, якщо є можливість планувати потік понад 50 млн пасажирів.



"Але, на даний момент, мова йде про цифру в 10 млн пасажирів для "Борисполя" при його проектній потужності в 25-30 млн пасажирів", – сказав міністр.



Омелян також зазначив, що на даний момент не існує точної економічної моделі з розвитку аеропорту "Гостомель" та навколишньої його інфраструктури, а також розуміння, як повернути необхідні інвестиції, оскільки ця пропозиція існує лише на рівні ідей.



Міністр інфраструктури також підтвердив, що не має наміру йти у відставку.



"Справа не в тому, буду я міністром чи ні. Якби в Україні були запущені безповоротні реформи, темпи яких вражали весь світ, я б пішов і з задоволенням займався улюбленими справами, читав книжки. Але поки цього не спостерігається, я ще попрацюю", – заявив він.



Як повідомлялося, прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступив за перетворення аеропорту "Гостомель" на базовий аеропорт для лоукост-авіакомпаній.



Аеропорт "Гостомель" розташований в 25 км на північний захід від Києва і в 2 км на північний захід від селища Гостомель.



Аеропорт використовується авіакомпанією "Авіалінії Антонова" і як база льотних випробувань ДП "АНТК імені О. К. Антонова".

Державне підприємство "Антонов" підтвердило зацікавленість у використанні свого аеродрому в Гостомелі для обслуговування лоу-кост авіакомпаній.