Омелян объяснил, почему выступает против базы для лоукостов в Гостомеле

Министр инфраструктуры Владимир Омелян не считает необходимым преобразовывать аэропорт "Гостомель" в базовый для работы лоукост-авиакомпаний при недозагрузке международных аэропортов "Борисполь" и "Киев".

Об этом он сказал журналистам в четверг, передают "Українські новини".

"Лично моя позиция не изменилась. Я считаю, что это странное решение, если мы имеем ситуацию, когда на треть работает "Борисполь", когда два их терминала не эксплуатируются в принципе, и когда не до конца заполнен аэропорт "Киев". И при этом мы, почему-то, развиваем аэропорт в Гостомеле", – сказал он.

Министр подчеркнул, что со стратегической точки зрения, это правильное решение, если есть возможность планировать поток более 50 млн пассажиров.

"Но, на данный момент, речь идет о цифре в 10 млн пассажиров для "Борисполя" при его проектной мощности в 25-30 млн пассажиров", – сказал министр.

Омелян также отметил, что на данный момент не существует точной экономической модели по развитию аэропорта "Гостомель" и окружающей его инфраструктуры, а также понимания, как вернуть необходимые инвестиции, поскольку данное предложение существует лишь на уровне идей.

Министр инфраструктуры также подтвердил, что не намерен уходить в отставку.

"Дело не в том, буду я министром или нет. Если бы в Украине были запущены невозвратные реформы, темпы которых поражали весь мир, я бы ушел и с удовольствием занимался любимыми делами, читал книжки. Но пока этого не наблюдается, я еще поработаю", – заявил он.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман выступил за преобразование аэропорта "Гостомель" в базовый аэропорт для лоукост-авиакомпаний.

Аэропорт "Гостомель" расположен в 25 км к юго-западу от Киева и в 2 км северо-западнее поселка Гостомель.

Аэропорт используется авиакомпанией "Авиалинии Антонова" и как база летных испытаний ГП "АНТК имени О. К. Антонова".

Государственное предприятие "Антонов" подтвердило заинтересованность в использовании своего аэродрома в Гостомеле для обслуживания лоу-кост авиакомпаний.