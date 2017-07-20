Лукашенко в Киеве встречают пикетом

В Киеве президента Беларуси Александра Лукашенко встречают пикетом.



Об этом сообщает в четверг белорусская служба "Радио Свобода".



"Белорусская община Киева и белорусские добровольцы проводят пикет на улице Банковой, где находится Администрация украинского президента. Они вышли на акцию под бело-красно-белыми и украинским флагами", – говорится в сообщении.

Участники пикета держат также плакаты с портретами российского президента Владимира Путина и Александра Лукашенко с подписью "Два сапога пара".



Кроме того, в руках участников и портреты белорусского добровольца Тараса Аватарова, который осужден в Беларуси на пять лет лишения свободы.



На акцию пришла и мать Тараса – Людмила Поспех.



Накануне женщина обратилась к президенту Украины Петра Порошенко с призывом вступиться за ее сына, который защищал целостность украинской территории на Донбассе.



По ее словам, Аватарова задержали не в Беларуси.



Она утверждает, что молодого человека якобы похитили в Киеве спецслужбы России и передали сотрудникам КГБ, которые отправили его сначала в Гомель, а оттуда поездом в Минск.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко совершит официальный визит в Украину 20-21 июля.

Как сообщает его пресс-служба, запланированы его переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в формате "один на один" и в расширенном составе.

Ожидается, что главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Украиной.