Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко в Киеве встречают пикетом

Четверг, 20 июля 2017, 15:17

В Киеве президента Беларуси Александра Лукашенко встречают пикетом.

Об этом сообщает в четверг белорусская служба "Радио Свобода".

"Белорусская община Киева и белорусские добровольцы проводят пикет на улице Банковой, где находится Администрация украинского президента. Они вышли на акцию под бело-красно-белыми и украинским флагами", – говорится в сообщении.

 

Участники пикета держат также плакаты с портретами российского президента Владимира Путина и Александра Лукашенко с подписью "Два сапога пара".

Кроме того, в руках участников и портреты белорусского добровольца Тараса Аватарова, который осужден в Беларуси на пять лет лишения свободы.

На акцию пришла и мать Тараса – Людмила Поспех.

Накануне женщина обратилась к президенту Украины Петра Порошенко с призывом вступиться за ее сына, который защищал целостность украинской территории на Донбассе.

По ее словам, Аватарова задержали не в Беларуси.

Она утверждает, что молодого человека якобы похитили в Киеве спецслужбы России и передали сотрудникам КГБ, которые отправили его сначала в Гомель, а оттуда поездом в Минск.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко совершит официальный визит в Украину 20-21 июля.

Как сообщает его пресс-служба, запланированы его переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в формате "один на один" и в расширенном составе.

Ожидается, что главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Украиной.

Темы: ЛукашенкоБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Лукашенко
Лукашенко заявил, что "пошутил" о планах "Вагнера" напасть на Польшу
США отреагировали на заявление Лукашенко, который пригрозил Польше "вагнеровцами"
Десятая колонна вагнеровцев приехала в Беларусь – Гаюн
Последние новости
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:37
Украина начала производство артсистем по стандартам НАТО - Камышин
17:35
В Днепре прогремел взрыв
17:30
Кабмин ограничил площадь уничтоженного жилья, по которому будет платиться компенсация
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
17:10
Госгеокадастр сообщил об индексации нормативной денежной оценки земель за 2023 год
17:01
Журналист "Радио Свобода" получил ранение, работая на фронте
17:00
Хищения на ОПЗ и ОГХК: бывшему топ-чиновнику ФГИУ избрали меру пресечения
Все новости...
Реклама: