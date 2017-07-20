Нацполіція попросила 14 країн допомогти у справі Шеремета — Князєв

Нацполіція розіслала 14 запитів про надання міжнародної правової допомоги у розслідуванні справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це "Українській правді" повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв.

"У рамках міжнародно-правової допомоги ми скористалися можливістю взаємодії з іншими країнами та направили 14 запитів про надання міжнародної правової допомоги. Від деяких вже отримали відповіді", - зазначив він.

Князєв висловив сподівання, що нещодавно ратифікована угода з Європолом допоможе у розкритті злочину.

"У цій справі відпрацьовується кожна ланка, кожний напрямок і зачіпка. Ми постійно повертаємося до відпрацьованого масиву інформації, зокрема, і відеозаписів, перевіряючи та зіставляючи з інформацією, отриманою на наступних етапах", - заявив він.

"Зараз версії замаху щодо помилки у виборі об’єкту та конфліктних ситуацій в особистому житті не розглядаються як пріоритетні", - додав глава Нацполіції.

Він вважає, що злочинці чітко знали, що робили, професійно готувалися до злочину, розуміли, кому закладали вибухівку, і їм було байдуже постраждає при цьому хтось ще чи ні.

"Ми робимо все можливе для розкриття цього злочину, але більша відкритість процесу, на жаль, може зашкодити слідству та людям, які тим чи іншим чином мають відношення до цієї справи", - сказав Князєв.

Як відомо, вранці 20 липня у Києві та Мінську вшановували пам’ять Шеремета.

Журналісту підклали вибухівку під автомобіль – він загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва. Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.

Amnisty International, посол Євросоюзу та інші представники Заходу вимагають від української влади розкрити вбивство Шеремета.

Оксана Коваленко, Саша Ночь, УП