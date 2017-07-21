Поляков не признается, будет ли вносить залог

Народный депутат фракции "Народный фронт" Максим Поляков ушел от ответов на вопросы, есть ли у него деньги на залог и позволит ли надеть на себя браслет.

Такой вывод можно сделать из его ответов на вопросы журналистов после заседания суда в пятницу.

"Я буду делать все, что не нарушает Конституцию Украины. Ну, вы же видели решение Конституционного суда Украины, где четко написано, что ограничивать народного депутата невозможно, так как он выполняет прямые функции в государстве", - сказал Поляков.

На вопрос, ограничивает ли залог функции депутата, он ответил: "Вы адвокатам задайте вопросы залога более конкретные. Я вам сказал, что я знаю, и то, что отвечаю".

Когда журналисты спросили, есть ли в Полякова сумма для залога, он посоветовал посмотреть в его декларацию:

"Ну, вы же читаете мою декларацию. Посмотрите - есть у меня сумма или нет", - ответил нардеп.

Также он уклонился от ответа на вопрос, позволит надеть на себя браслет.

"Выводы делайте из того, что я прокомментировал, и из того, что сказали мои адвокаты", - сказал Поляков.

Как сообщалось, ранее Соломенский районный суд Киева определил залог народному депутату Максиму Полякову, который фигурирует в "янтарном деле", в размере 304 тысячи гривен.

21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов, в том числе – Борислава Розенблата и Максима Полякова.

По версии следствия, указанные нардепы с целью получения неправомерной выгоды внесли в Верховную Раду законопроекты по добыче янтаря в интересах компании-нерезидента. Депутаты обвинения следствия отвергают.

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Розенблата и Полякова, но не позволила их арест.

Больше о представлении на нардепов читайте в материале "За что ГПУ хочет лишить неприкосновенности пятерых депутатов. ДОКУМЕНТЫ".

Олег Твердь для УП